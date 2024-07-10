"Его ставка – прежде всего время": Портников объяснил, почему Путин заговорил о "стамбульских договоренностях"

Кремлевский диктатор Владимир Путин заговорил о варианте продолжения "стамбульских договоренностей" с Украиной, потому что хочет казаться Глобальному Югу и Центральной Азии "поклонником мира". На самом деле мира он не хочет, а делает ставку на затяжную войну.

Мнением об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился политический аналитик, публицист Виталий Портников. Напомним: на встрече "ШОС Плюс" главарь РФ не исключил, что Москва может вернуться к так называемым стамбульским договоренностям. Мол, они "остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения" переговоров.

Портников, комментируя это высказывание Путина, посоветовал прежде всего посмотреть на аудиторию, к которой тот обращался.

"Это лидеры стран Глобального Юга и Центральной Азии. Именно на фоне этих лидеров Путин желает выглядеть поклонником мира. Ведь стоит напомнить, что существует так называемый китайско-бразильский консенсус по поводу прекращения войны в Украине, который и подразумевает заморозку конфликта на нынешней линии столкновения сторон. И отнюдь не предполагает, что Вооруженные силы Украины оставят те позиции, на которых они находятся. Как можно понять, именно эта часть китайских предложений не устраивает Владимира Путина", – считает публицист.

Визиты главы Кремля в Северную Корею и Вьетнам, а также приезд премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву можно рассматривать как определенный ответ Путина на эти предложения лидера КНР Си Цзиньпина.

Конечно же, говорить Си Цзиньпину в лицо, что ему не нравятся китайские предложения, Путин не будет.

"Более того, он одним из первых поддержал китайско-бразильский план и объявил его платформой для переговоренных усилий. И вот теперь на фоне участников ШОС, рядом с председателем КНР, который все время говорит о мире, рядом с президентом Казахстана, который постоянно говорит о мире, Путин пытается сделать вид, что его также интересует не война, а мир в Украине. Он совершенно не хочет выглядеть агрессором, во всяком случае в глазах своих партнеров. Именно поэтому Путин использовал площадку ШОС для того, чтобы снова напомнить о собственных "мирных инициативах", – сказал Портников.

Ошибочно относиться серьезно к "мирным" заявлениям диктатора. И во время переговоров в Стамбуле, и сейчас он не тяготеет к прекращению российско-украинской войны.

"Его ставка – прежде всего время. Путин искренне убежден, что многолетняя война на истощение позволит ему достичь тех целей, которые он поставил перед собой, когда решил начать войну против Украины.

Фиаско путинского блицкрига убедило его, что только многолетняя война позволит уничтожить украинскую государственность и перейти к поглощению не только Украины, но и других бывших советских республик", – высказал мнение эксперт.

Портников посоветовал жителям Украины и других стран, когда-то входивших в СССР, не питать иллюзий. Потому что "именно это политические планы Владимира Путина на 20-30-е годы 21-го столетия", уверен аналитик.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в НАТО считают, что Россия сможет выдержать жизнь в условиях военной экономики еще не менее 3-4 лет. Так что западным партнерам придется оказывать Украине поддержку в долгосрочной перспективе.

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