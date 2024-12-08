Как вырастить дома алоэ вера: правила ухода для новичков

Алоэ вера – очень полезное растение. Сок алоэ оказывает увлажняющее действие, успокаивает раздражение кожи, способствует быстрому заживлению ран и ожогов. Поскольку в народе распространено мнение о неприхотливости растения, его частенько оставляют без надлежащего ухода.

Лучше всего алоэ будет расти при рассеянном солнечном свете. Эксперты рассказали, как часто нужно поливать алоэ и как за ним ухаживать.

Где поставить горшок из алоэ

Чрезмерное количество солнечного света, особенно в период летнего зноя, может привести к ожогам листьев.

"Алоэ вера преуспевает при ярком косвенном свете, поэтому емкости лучше ставить у окна с восточной или западной стороны", – пояснила Джорджина О'Грейди, управляющий директор Evergreen Direct.

Просто убедитесь, что растение не находится на солнце или слишком близко к окну, ведь стекло может усилить солнечный свет и вызвать еще больший ожог листьев.

Как часто следует поливать алоэ

Алоэ вера нуждается в минимальном поливе. Увлажнять почву следует умеренно, только когда верхние несколько сантиметров субстрата в горшке высохнут. Избыток влаги должен свободно стекать через дренаж.

Какой субстрат выбрать

Кроме полива и воздействия солнечного света, компостная смесь также имеет огромное значение для правильного развития.

Флористы советуют использовать компост для комнатных растений или кактусов. Хорошо подойдет обычный многоцелевой компост без торфа с добавлением садового песка или перлита. Песок будет способствовать лучшей циркуляции воздуха и предотвращать загнивание.

Правила подкормки

Алоэ вера не требует тщательных регулярных подкормок. Чрезмерное внешнее вмешательство может иметь отрицательные последствия. Идеально подойдут органические удобрения, которые лучше вносить не чаще одного раза в 2 месяца в период с апреля по сентябрь.

Специалисты рекомендуют пересаживать растение каждые два-три года.

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