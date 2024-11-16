2025 год должен принести быстрые и неожиданные перемены Украине и всему миру. Это связано со всеми календарями древних культур, знакомых современному человечеству. Согласно этим календарям жизнь на Земле проходит огромные эпохи, продолжительность которых определяется от 12 до 144 тысяч лет – каждая древняя культура предлагает свою версию относительно продолжительности эпох. Но все календари древних цивилизаций сходятся в одном. Слом эпох, или завершение одной эпохи и начало другой, в адаптировании на современный солнечный календарь, приходится на период с 2011 по 2025 год. Этот период называется "Тринадцать крылатых лет", или "Годы Перемен", "Годы Перехода". То есть в 2025 году период перехода должен быть завершен, и 2025 должен стать годом начала новой эпохи.

Обычно годы перехода переполнены крупными природными и социальными катастрофами, так всегда происходит на рубеже эпох. Завершение периода катастроф должно начаться в 2025 году. Должны начать действовать новые закономерности и явления – как в природе, так и в социальной сфере. Поэтому 2025 год должен принести решение всех катастрофических вопросов – предоставить путь к решению опасных последствий слома эпох.

2025 год пройдет под знаком нескольких тотемов различных духовных учений. У древних славян, как и у многих других народов, населяющих Европу, самой главной датой смены годового цикла считалась самая длинная ночь на Зимнее Солнцестояние 21/22 декабря. Именно в эту ночь менялась и власть Тотемов Года.

Из тотемов древнеславянских племен 2025 год принадлежит Журавлю. Журавль приносит с собой свободу, силу и творчество. Поэтому год Журавля будет способствовать реализации самых смелых творческих устремлений. По древнеславянскому солнечному календарю, 2025 будет иметь нумерацию 7533. Нумерологический анализ показывает, что естественные силы жизни, разбуженные 7532, должны завершиться мудростью в 7533.

Привожу таблицу 12-летнего тотемного календаря наших предков. Он составлен из тотемов племен, населявших территорию Украины в прошлом и упоминается в публикациях, начиная с 1994 года. Исследователи до сих пор изучают и собирают исторические упоминания об этом календаре, следовательно, мы надеемся увидеть в будущем его полную восстановленную реконструкцию.

Согласно восточному лунному календарю, новый год ("китайский Новый год", – Ред.) наступит 29 января 2025 года, это будет 4722 лунный год. Тотем года Зеленая Деревянная Змея. Годы под знаком Змеи на протяжении истории человечества не были бурными. Считается, что Змея не любит чрезмерных потрясений. Это спокойное животное, скрывающееся под землей или греющееся на камнях в лучах солнца. Проявляет агрессию в очень редких случаях – в поисках пищи или когда ей грозит опасность.

Восточные астрологи приписывают людям, родившимся в годы Змеи, чрезмерное стремление к отдыху и лености. Поэтому влияние тотема Змеи в 2025 году на события приведет к разрешению опасных ситуаций, стремлению к решению больших вопросов с помощью небольших усилий. Или с применением мудрости. Новый год по восточному лунному календарю все равно связан с солнечным календарем. Это – второе Новолуние после Зимнего Солнцестояния (22 декабря).

Больше всего событий, произошедших в годы Змеи в прошлом – это завершение войн. Например, некоторые страны Европы отстояли во время нашествий Османской Империи свою независимость или провозгласили независимость, обретенную в результате военных противостояний с другими великими империями. Так и у Украины должно произойти успешное завершение отстаивания своей независимости и суверенитета.

Согласно зороастрийскому верованию, новый 3760 год наступает 22 марта, в дни весеннего равноденствия, и у него есть два тотема – Рысь и Соловей. Главная черта тотема Рысь и тотем Соловей – очень много событий, которые невозможно предсказать.

Если посмотреть также тотемы других календарей, то тотемами 2025 года у одних будут выступать большие птицы, у других большие кошки. А суммарный тотем года, взятый из всех традиций нашей планеты, может выглядеть как большая крылатая кошка. А это в свою очередь тотемы богини Бастет и богини Фрейи. Бастет в форме крылатой кошки защищает воплощение бога Солнца Ра от нападения демонических существ (Египет), а богиня Фрейя в форме крылатой рыси (Скандинавия) дарует людям подарки Судьбы (урожай, удачу, здоровье и т.п.).

Большинство астрологических школ объявляют 2025 год годом под влиянием Солнца, поскольку первый день и час утра после зимнего солнцестояния – день и час Солнца. То есть в следующем году сама природа создаст новые возможности для развития проектов. Люди увидят "свет в конце тоннеля".

Многие неожиданные события спровоцируют появление на небе кометы C/2024 G3 (ATLAS) при ее максимальном приближении к Солнцу 13 января. Эта комета должна наблюдаться в небе невооруженным глазом. Астрономы ожидают, что это будет самая яркая комета в 2025 году.

В 2025 году нас ждут 4 затмения – два солнечных и два лунных: 14.03.2025 года (полутеневое лунное затмение), 29.03.2025 года (частичное солнечное затмение), 07.09.2025 (полутеневое лунное затмение), 21.09.2025 (частичное солнечное затемнение). Совпадение солнечного затмения с началом Дней Осеннего Равноденствия может спровоцировать некоторые кратковременные потрясения на нашей планете. Подобное уже было в 2020 году, когда солнечное затмение совпало с днем ​​летнего солнцестояния. Могут быть пробуждены опасные разрушительные энергии, поэтому в день 21 сентября 2025 желательно находиться в помещениях или подземных сооружениях и посвятить день превращению и направлению разрушительных энергий в благоприятное русло.

Интересно также и то, что Коридоры Затмений в 2025 году реверсивны. Обычно коридор затмения начинают затмения солнца, а завершают затмения луны. В 2025 году будет наоборот. И еще – в коридоры затмений попадают Дни Весеннего и Осеннего Равноденствия. Что означают реверсивные коридоры затмений? События происходят не так, как планируют. Запланировали мы, например, командировку. Это может изменяться время отправления и пункты назначения.

В 2025 году будет и несколько срединных точек между затмениями. В эти дни желательно находиться в положительном настроении, верить в хорошее, и тогда срединные точки заставят это хорошее происходить в нашей жизни. Даты важнейших срединных точек 2025 года: 21 марта, 14 сентября. Важно также отметить совпадение между срединной точкой между мартовскими затмениями и Днями Весеннего Равноденствия, которые начинаются 21 марта.