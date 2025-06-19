Летнее Солнцестояние - это один из самых сильных дней года, связанный с культом Солнца, Огня и обновления. Его обряды до сих пор живы во многих культурах мира, ведь именно в этот день открывается доступ к мощной силе стихий.

Солнцестояние – пик силы Солнца

Летнее Солнцестояние - это самый длинный в году день. Наибольшая сила Солнца в Северном полушарии. Это день наивысшей силы огненной стихии. День Силы, который обрядово отмечается всеми без исключения духовными культурами мира.

Согласно верованиям, Сила огня, света и солнца рождается 22 декабря, после ночи Зимнего Солнцестояния. Далее она растет и достигает своего максимума 21 июня - в День Летнего Солнцестояния.

Очиститься через действие огня

Первая изюминка этого дня – то, что в этот день невозможно испачкаться, потому что этот сильный, крепкий огонь мгновенно сжигает все то, что нам мешает. Поэтому именно на Летнее Солнцестояние делали то, на что не решались в другие дни года.

Кто-то хотел переплыть большую реку, кто-то - надеть крылья и подняться в воздух (вроде Икара), кто-то - долго и безумно танцевать несколько часов подряд... В этот день все это можно было попробовать. Осуществить свои сокровенные желания, выпустить свой сокровенный внутренний мир наружу.

Обрядовый костер – очищение и сила

Вторая особенность этого дня - разжигание костра. В пламя приглашались все виды пространственного огня Вселенной: огонь Солнца, звезд, вселенский першовогонь, электрический огонь полярных сияний, огонь высших миров и тому подобное.

После этого перепрыгивали или переходили это освященное пламя, чтобы оно выжгло любой негатив вокруг человека и обеспечило чистоту первобытного огня возле него в течение всего года - до следующего Солнцестояния.

Загадывание желаний через пламя

С костром на День Солнцестояния связано также загадывание желаний. Садились возле него лицом к северу и мысленно отправляли свои желания и просьбы через пламя на север.

Считается, что пламя усиливает энергию мыслеформ, а магнитное поле Земли, которое является воплощением пространственного электрического огня, способствует быстрому воплощению мыслей в материальный мир.

У кого не было возможности посетить дикую природу в этот день, использовали пламя свечей. Из свечей в таком случае строили дорожку, которая также была направлена на север.

Солнечный Дракон – духовная трансформация

Этот день также связан с Солнечным Драконом. Культуры Европы и Азии верили, что сила Солнца падает с неба на землю, оказывается под землей и превращается в Солнечного Дракона, который путешествует под землей и влияет на все события, происходящие на ее поверхности.

В Европе дракона "покоряли" обрядом: рисовали на скале или склоне холма его глаз, произносили призывы и вонзали в него обрядовый кинжал. По легендам, Дракон в форме энергии выходил из земли и нападал на тех, кто выполнял обряд. Но они должны были победить его собственной волей. Тогда он подчинялся и выполнял приказы. Именно этой силой пользовался Мерлин для Артура.

В Азии считалось, что Солнечный Дракон плывет по рекам в этот день. Поэтому до сих пор изготавливают лодки в форме дракона и пускают их по рекам. Если путешествие прошло удачно - дракон покорился и будет помогать кормчему и пассажирам в течение года.

Медитации огня

В этот день проводят много огненных медитаций с внутренним огнем. Одна из них такова: представляют в солнечном сплетении огненный слой, расширяют его до размеров Вселенной, а затем сжимают до размеров тела.

Еще одно упражнение – представляют себя огненным цветком: ноги – корни, руки – листья, а голова – бутон. Возможно, легендарный мистический папоротник, цветущий огнем, и человек как огненный цветок - это одно и то же явление.

Обряд огненной чаши

Еще один обряд этого дня - Огненная Чаша. Ставится металлическая чаша, в которую наливают горючую жидкость. Зажигают ее и освящают пламя. В европейских тайных обществах она символизирует Чашу Грааля, в азиатских – чашу Афари Будды.

Люди, которые стремятся к исцелению и очищению, обходят чашу по часовой стрелке. Пламя меняет цвет и высоту, а огонь сжигает невзгоды.

Солнечная корона – символ власти духа

На Летнее Солнцестояние надевают корону бога Солнца. Считается, что в этот день бог получает корону власти от вселенского огня, самого Абсолюта. Сурья получает корону от Агни. Обрядодеи плетут венки из цветов – как символ обретенной власти над внутренним и внешним миром. Корона – это ворота между земным и небесным.

Мистические растения: папоротник и акониты

После захода Солнца ищут папоротник - огненный цветок. Еще одно мистическое растение – акониты. По легендам, папоротник цветет трижды в год: в ночь Летнего Солнцестояния (21/22 июня), в ночь Купала (6/7 июля) и в Рябиновую Ночь.

Сбор лекарственных и волшебных трав

В ночь Летнего Солнцестояния также собирают лекарственные травы – они набирают большую силу огня. А также волшебные травы, например нечуйвитер, разрыв-трава и другие.

Рождение новой Навы и почитание Великой Матери

В день Летнего Солнцестояния огонь настолько силен, что полностью растворяет в себе старую Наву (энергию инь). А новая, молодая нава (инь), рождается 22 июня на рассвете. Утром этого дня почитают силу Великой Матери. Варят овощной суп в течение 25 минут, призывая все проявления Богини. Такой суп наполняется женской энергией Вселенной и приносит удачу до следующего Солнцестояния.

Празднование в разных культурах

Это лишь самые распространенные обряды Солнцестояния. Если бы рассказывать все ритуалы всех культур, не хватило бы и большой книги.

Например, на Летнее Солнцестояние:

греки празднуют День Гелиоса;

индейцы Америки исполняют Танец Солнца;

в Индии отмечают День йоги;

горцы Франции и Испании зажигают факелы на вершинах гор;

скандинавы танцуют вокруг "майских столбов";

англичане собираются в Стоунхендже;

канадцы празднуют день возрождения коренных народов.

Астрологическая ситуация для Украины

Астрологически для Украины этот день должен принести положительные изменения. На страну влияет созвездие Тельца. Венера в Тельце в соединении с магическим созвездием Стожары. Стожары в соединении с куспидом 9 дома, а звезда Сириус, звезда богов и пророков – в точке МС (Середина Неба). Это означает, что после Солнцестояния должны произойти события в пользу Украины.