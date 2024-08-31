7 привычек помогут держать ковры в квартире в идеальной чистоте

Независимо от того, застелено все ваше помещение ковролином или вы пользуетесь только небольшими ковриками, вы точно знаете, как быстро они пачкаются. Убирать пыль и мелкий мусор из ворса очень непросто.

Однако опытные клинеры говорят, что определенные бытовые привычки могут упростить уход за ковровым покрытием любого масштаба. Издание Apartment Therapy рассказало о семи наиболее эффективных.

Купите качественные коврики для входной двери

Задача такого коврика – собирать грязь с ног приходящих с улицы людей. Выбирайте такие варианты, которые делают это наиболее эффективно, хорошо задерживают грязь и легко стираются. Особенно это актуально в холодный сезон, когда на улице мокро и грязно. К тому же следует разместить у дверей сразу два таких коврика: один – перед входом, а второй – сразу за ним.

Очищайте любые пятна без промедлений

Чем дольше вы теряете время после того, как на ковре появилось пятно, тем сложнее его потом отчистить. Чтобы ваши ковры и ковровые покрытия прослужили как можно дольше и оставались максимально чистыми, будьте старательны и немедленно убирайте любые загрязнения. При этом помните, что различные материалы и типы пятен требуют разных методов очистки, поэтому убедитесь, что вы используете правильное решение для вашего ковра. К примеру, если у вас есть домашние животные, держите под рукой бутылку специального пятновыводителя.

Всегда снимайте обувь в помещении

С уличной обувью мы приносим больше всего грязи. И если смыть ее с гладкой поверхности – не такая уж проблема, то отчищать от нее ковры – это действительно серьезная задача. Поэтому, придя домой, вытирайте ноги и тут же снимайте обувь. Смените ее на тапочки. Это вдобавок сработает на ваш психологический комфорт. Станет специальным ритуалом возвращения домой, после которого все проблемы внешнего мира можно оставить позади.

Не экономьте на хорошем пылесосе

Любой пылесос собирает с ковра какую-то часть грязи. Но только качественный сделает это достаточно глубоко, а заодно удалит аллергены, такие как шерсть домашних животных. Отдельные модели даже могут мыть ковровое покрытие. Поэтому подумайте, какие функции вам нужны и постарайтесь сильно не экономить на покупке.

Делайте уборку пылесосом дважды в неделю

Уборка с использованием пылесоса должна быть достаточно регулярной, чтобы вы могли поддерживать свои ковры в действительно чистом состоянии. Используйте прибор как минимум дважды в неделю. Обязательно проходитесь по каждому участку от 8 до 12 раз – в зависимости от того, как часто по нему ходят. Прочесывайте щеткой ворс в разных направлениях.

Имейте под рукой средства для чистки ковра

Кроме чистки пылесосом и удаления пятен, есть много способов очистить и освежить ковер в доме, чтобы он выглядел хорошо и не выделял посторонних запахов. В этом вам помогут такие сыпучие материалы, как кукурузный крахмал, сода или бура, а также перекись водорода, уксус, медицинский спирт и эфирные масла. Первыми можно посыпать покрытие на несколько часов, после чего собирать остатки пылесосом. Остальные помогут в борьбе с пятнами и неприятными запахами.

Раз в год устраивайте профессиональную чистку

Чтобы ваш ковер оставался чистым и не имел повреждений как можно дольше, вам следует убедиться, что он получает глубокую профессиональную чистку по крайней мере раз в год. Для этого можно вызвать команду клинеров, которые обработают поверхность специальными средствами с помощью профессионального оборудования. А можно арендовать это оборудование и сделать все своими силами. Но предварительно ознакомьтесь с технологией чистки выбранным инструментом, ведь неправильно выполненная работа может только усугубить проблемы и даже спровоцировать развитие плесени, если вы пользуетесь отпаривателем.

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