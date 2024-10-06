Астрологи назвали счастливчиков октября: какие знаки будут процветать

Сезон Весов, под влиянием которых пройдет большая часть октября, принесет очень благоприятные астрологические транзиты. Весы ищут гармонию и спокойствие. Им не нужны споры, тревоги или конфликты – это настоящие миротворцы зодиакального круга, больше всего ценящие душевное равновесие.

Однако в конце месяца, когда начнется сезон Скорпионов, энергии будут изменчивее и бурнее. Астрологи рассказали, каким знакам больше всего повезет во второй месяц осени.

Телец

Луна находится в созвездии Тельца, так что октябрь ознаменуется стабильностью, спокойствием и финансовым ростом. Вы будете иметь внутреннюю силу и уверенность во всех своих решениях и действиях. Пора изменить свое мышление и улучшить удачу. Сознательно направляя свой разум на позитив, вы сможете лучше общаться.

В финансовом плане можно получить неожиданный выигрыш или прибыль в инвестициях. Если вам повезет, не тратьте деньги зря. Для семейных пар может произойти романтическое событие, которое поможет открыть партнера с новой стороны. Кроме любви, вероятно также усилится чувство уважения. Вы также можете рассчитывать на большее доверие со стороны окружающих.

Близнецы

С завершением периода ретроградного Меркурия 18 октября вас ждут эмоциональные и духовные изменения. Благодаря этому вы будете как никогда уверенно выражать свои мысли и чувства. В октябре ваши мечты становятся более близкими к реальности. Верьте в свои решения и продолжайте делать все возможное. Конечно, вы получите лучшие результаты, чем ожидали. Кроме того, если вы быстро реагируете на изменения в вашем окружении, получите большую поддержку. Ваше видение станет шире.

Новые знакомства должны быть приоритетом, если вы одиноки. Не игнорируйте приглашение на различные мероприятия. У вас есть возможность добиться значительного прогресса, воспользовавшись своими уникальными способностями.

Весы

Транзит Венеры с Юпитером оказывает положительное влияние на продвижение в карьере. Октябрь – это хорошее время, чтобы попробовать что-нибудь новое, поскольку вы получите признание и мотивацию. Вы сможете получить поддержку от многих людей и все пройдет гладко. Будьте инициативнее.

Одинокие могут ожидать судьбоносных встреч. Для семейных представителей знака важно найти баланс между работой и домашними делами. Вы добьетесь большего успеха в жизни и откроете лучшие возможности, если рискнете искренне выражать свое мнение, а не сидеть в тени.

Водолей

Переход Луны в ваш знак 25 октября подчеркнет индивидуальность и уникальность. Настало время для творчества, креатива и самореализации. Решение старых проблем является одним из показателей того, что ваша удача возвращается. Вы больше не будете испытывать печаль или ограничение. Соберите друзей, разделяющих ваши интересы, и организуйте спокойный отдых.

Есть признаки того, что вы начнете щедрее распоряжаться деньгами. Следите за своими денежными потоками и следуйте своему ежемесячному бюджету. Первая половина месяца также удачное время для переговоров и совместных проектов. Как результат, у вас будут лучшие отношения с коллегами, а также вы будете иметь больше интересных разговоров и идей.

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