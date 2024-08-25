Бантики, греческие богини и не только: Pinterest назвал главные тренды осени в маникюре и цветах волос

С наступлением осени 2024 года мир моды и красоты предлагает нам множество новых тенденций и трендов. Они помогут создать уникальный стиль и подчеркнуть индивидуальность.

Pinterest как один из главных вдохновителей в мире красоты уже назвал главные тренды осени в маникюре и цветах волос. Об этом подробнее рассказал New Beauty.

Новые тенденции этого года отличаются своей динамичностью и новаторством. А поскольку с приходом осени всегда хочется перемен, именно новый маникюр и цвет волос могут стать тем акцентом, который обновит ваш образ, придаст ему свежесть и особый шарм.

Нейл-арт

В мире маникюра в этом сезоне наблюдается настоящая революция. Теперь на смену нейтральным оттенкам приходят смелые и экспрессивные дизайны. Нейл-арт, когда-то являвшийся просто частью образа, теперь превращается в настоящее искусство, вдохновляемое разнообразными культурами.

Особенно заметно влияние японского стиля, популярность которого выросла на 600%, и образы греческих богинь, вызвавшие рост интереса на 1975%. Это показывает, что маникюр может быть не только хорошим дополнением к образу, но и способом выразить свою индивидуальность.

Бантики

Несмотря на свою простоту, бантики придают образу романтичности и элегантности. Тренд на кокетливые элементы и сдержанность, уже завоевавший сердца модниц, продолжает свое развитие этой осенью. Интерес к дизайну ногтей с бантиками вырос на 2200%, что свидетельствует о том, что эта нежная деталь и дальше будет вдохновлять людей.

Новый взгляд на челку

Челка продолжает покорять сердца и становиться полем для экспериментов. Традиционные варианты остаются в тренде, но в то же время люди готовы к более смелым образам. Длинные стрижки пикси с челкой и мини-челка приобретают популярность, но настоящим хитом становится японская челка на сторону, которая насчитывает все больше поклонников. И, к удивлению многих, возвращается челка на бок в стиле 2000-х, вызывая ностальгию и добавляя образам нотку ретро.

Красные и медовые оттенки волос

Наиболее значимым трендом этой осени становятся медово-коричневые локоны, популярность которых выросла на 7770%. Этот оттенок, вдохновленный осенними красками, придаст образу тепла и уюта. Вместе с ним популярность набирают и медово-коричневые цвета волос.

Также в тренде остается рыжий цвет, но в более насыщенных оттенках: вишневый блонд, темно-вишнево-рыжий и красный с оттенком вишневой колы вскоре будут на пике популярности.

Макияж

Мягкий злодейский макияж вызывает 700-процентный всплеск интереса на платформе. Прохладные тона в макияже уже стали незаменимой частью осенних образов и, как прогнозирует Pinterest, они продолжат набирать популярность в следующем сезоне. Также к трендам возвращаются блестящий макияж и блестки для губ.

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