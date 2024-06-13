Берегите свои эмоции: гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июня

Небесная обстановка сегодня складывается так, что Солнце находится в Близнецах, а Луна – в Деве. Это призывает нас быть добрее к себе и другим.

Астрологи советуют беречь свои эмоции и ни в коем случае не давить на людей ради достижения своих целей. Чтобы узнать, что день несет вашему знаку зодиака, читайте этот гороскоп дальше.

Овен

Вы, как правило, имеете мощное внутреннее понимание того, что вам суждено сделать что-то действительно значительное. И что бы вы ни задумали, стремление к воплощению держит вас на плаву. Но не менее важно обращаться за помощью, когда у вас просто нет сил прилагать больше усилий. Спросите, насколько вы можете оставаться собранными, если вы себя перегрузили.

Телец

Вы любите комфорт, и это не секрет. Поэтому используйте сегодняшний день, чтобы просто совершить необходимый минимум дел, но таким образом, чтобы облегчить выполнение более серьезных задач. Это может означать, что вам придется заняться генеральной уборкой, которую вы откладывали, и создать более спокойную обстановку, чтобы ясный ум мог сосредоточиться на работе. Если хотите вознаградить себя за старание, украсьте свое пространство.

Близнецы

Вы хорошо умеете видеть и понимать свои чувства. И сегодня вы можете увидеть, где вы подавляли их или скрывали от себя. Эти новые осознания могут стать определенным шоком, но они помогут вам снова ощутить связь со своим телом и умом, сфокусироваться и углубить близость в отношениях.

Рак

Не позволяйте внутреннему критику контролировать ваш день. Что-то может напомнить вам о старых воспоминаниях и спровоцировать ностальгию. Иногда так случается, чтобы мы увидеть и усвоили пропущенный урок из прошлого. Сделайте шаг назад от этого опыта и подумайте, чему он вас научил. Это может помочь вам преодолеть прошлые обиды и обрести новую уверенность.

Лев

Почему вы позволяете кому-то извне влиять на вашу самооценку? Обычно мы отдаем контроль, когда не чувствуем себя спокойно и уверенно. Пусть сегодняшний день станет для вас напоминанием о том, что вам не нужно чье-то одобрение, чтобы быть тем, кем вы являетесь. Спросите себя, не пытаетесь ли вы доказать свою ценность другим людям, и подумайте, как от этого избавиться.

Дева

Возможно, сегодня вы чувствуете себя эмоциональнее обычного. Все из-за Луны, которая пришла в ваш знак. Когда вы последний раз принимали решение сердцем, а не разумом? Если вам нужно сделать какой-нибудь важный шаг прямо сейчас, воспринимайте это как знак того, что нужно прислушиваться к своему сердцу. Сердце мудрее, чем мы думаем, даже если на бумаге ваше решение смотрится не очень хорошо.

Весы

Вам важно ставить свои потребности во главу угла, но иногда вы можете запутаться в том, чего именно вы хотите. Сегодня уделите немного времени тому, чтобы посидеть в одиночестве и визуализировать высокий результат во всех сферах вашей жизни. Вырвите лист бумаги из блокнота и разделите его на столбцы, например, отношения, финансы и т.д. Внесите туда все, чего, как вы думаете, вам не хватает. Таким образом, вы сможете увидеть, куда вам следует двигаться.

Скорпион

Вы подвержены большим амбициям, но часто держите их при себе. Сегодня вы можете понять, что вам нужен наставник, который поможет вывести ваше видение на новый уровень. У вас не получится пройти это путешествие своими силами – понадобится взгляд со стороны. Но спросите себя: каким наборам навыков вы бы хотели научиться и у кого вы хотели бы им научиться? Это будет ваш первый шаг к успеху.

Стрелец

Ваша карьера – это марафон, а не спринт, поэтому, если вы недавно обнаружили, что все идет не совсем по плану, дайте себе немного передышки. Иногда лучшие вещи случаются, когда мы плывем по течению. Это позволяет расслабиться и найти правильное решение. Ваше "высшее Я" знает, что вы талантливее, чем думаете. Не волнуйтесь по этому поводу, просто не сдавайтесь и действуйте.

Козерог

Вы можете заметить, что оказались в экзистенциальном лабиринте, а это значит, что у вас может возникнуть больше вопросов, где вы находитесь, чем ответов. Но пусть вас это не пугает. Этот лабиринт – именно то место, где вам нужно быть. Ведь чтобы получить ответы, сначала нам нужно правильно сформулировать вопросы. И сейчас пора именно для этого.

Водолей

Сегодня вы можете спросить себя, что вам нужно, чтобы ощущать большую близость в отношениях. Если вам нужно больше пространства, попросите об этом. Если вам нужно больше разговоров, чем прикосновений, скажите и это. Не нужно чувствовать вину из-за собственных желаний. Отношения как раз и означают, что вы готовы работать над партнерством, которое может послужить вам обоим в долгосрочной перспективе.

Рыбы

Вы учитесь сохранять свою индивидуальность, сливаясь с другим человеком в партнерстве. Сегодня вы можете поделиться с этим человеком чем-то, что тяготило ваше сердце, и это поможет вам почувствовать себя легче, свободнее и сильнее. Спросите себя: "Как я могу общаться с той частью себя, которая не чувствует себя в безопасности, чтобы постепенно раскрывать свой голос другому?"

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