Близнецам нужна пауза, а Львам – контроль за деньгами: гороскоп на август

Сезон Льва – период новых открытий, ярких впечатлений и эмоциональных подъемов. Лев символизирует силу, развитие и амбиции. Для некоторых знаков зодиака август будет похож на американские горки, однако важно не терять здравый смысл и не принимать слишком импульсивные решения.

Согласно прогнозу, бодрый новолуние во Льве 4 августа задаст веселый тон этому месяцу. Интенсивный же период полнолуния в Водолее 19 августа может открыть неожиданные повороты судьбы.

Овен

Начните все заново в своей любовной жизни, но не позволяйте свиданиям занимать слишком много времени. Выполнение рабочих обязанностей должно быть вашим главным вниманием в этом месяце. Вы захотите избежать драмы во время полнолуния в Водолее 19 августа. Разница во взглядах вызовет напряжение в отношениях, и решения будут очевидны не сразу.

Телец

Новолуние в Леве 4 августа инициирует изменения в вашей семейной жизни. Поддержка члена семьи будет способствовать принятию важных решений. Посмотрите, получаете ли вы такое же удовольствие от своих увлечений. Новые приоритеты на работе или неожиданная влюбленность коллеги могут изменить весь жизненный курс.

Близнецы

Август – месяц общения. Относитесь к каждому с теплотой и доброжелательностью и оставляйте хорошее и незабываемое впечатление. В результате люди увидят ваши добрые намерения и не будут обвинять вас слишком строго, когда придется столкнуться с неблагоприятными последствиями ваших прежних ошибок.

Рак

Убедитесь, что вы уверены в своих действиях и избегайте предположений. Беспочвенные обвинения могут неблагоприятно повлиять на вашу репутацию. Яркая покупка может наполнить вас временным удовольствием – и долгосрочным сожалением. Не тратьте деньги, чтобы произвести впечатление на людей.

Лев

Пора сиять. Яркие обновления гардероба улучшат вашу уверенность на переговорах. Вы будете наслаждаться жизнью и не думать о расходах. Однако порядок и дисциплина необходимы, чтобы не растратить бюджет до конца лета.

Дева

В этом месяце вы будете размышлять о том, что заставляет вас чувствовать себя живым. Саморефлексия напомнит, что вы сильнее, чем себе представляете. Будьте смелы, и дверь откроется перед вами. Подумайте, как вы могли бы улучшиться в определенных областях, но не выделяйте свои недостатки в этом процессе. Никто не идеален, но у каждого есть свои сильные стороны – найдите свою.

Весы

Ваша харизма и уверенность привлекают внимание и перед вами открываются блестящие возможности. Продемонстрируйте, что вы заслуживаете доверия, и люди будут подталкивать вас к руководящим должностям. Старайтесь избегать чрезмерного обдумывания гипотетических проблем. Не позволяйте ошибкам прошлого заставлять вас жить в страхе перед будущим. Ключевой момент в вашей любовной жизни или карьере может пойти не так, как вы ожидали.

Скорпион

Смелые и отважные, вы выходите в свет как лучшая версия себя в начале августа. Не пытайтесь устроить шоу, будьте настоящими, и вы привлечете положительное внимание. Надоевший ретроградный Меркурий 5 августа заставляет вас пересмотреть определенные мечты, которые не сбылись. Это будет особенно актуально для ваших целей карьеры.

Стрелец

Август приносит вам новые видения и амбиции. Пора путешествовать, учиться и исследовать. Поднимите толпу мотивационным постом или философской речью. Поделитесь своими увлечениями и вдохновением, где бы вы ни были. Люди полагаются на ваше руководство. Но не позволяйте никому взорвать вашу уверенность.

Водолей

Укрепляйте ваши отношения, заботясь о нуждах семьи. В проблемах других людей часто легче ориентироваться, чем в своих. К середине августа вы осознаете, насколько верны и преданы ваши отношения. Вероятно, пришло время для судьбоносных шагов.

Рыбы

Упорная работа не должна быть скучной. Ваше желание помочь своему любимому достойно удивления, но избегайте любой критики. Помогите увидеть потенциал, предлагая поощрение и вдохновение. Некоторые ситуации вы не можете контролировать – примите изменения, которые вы не можете изменить, со здоровой дозой оптимизма и гибкости.

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