Более надежные, чем новые: 10 подержанных авто, на которые стоит потратиться

Учитывая экономическую ситуацию, не каждый может позволить себе новый автомобиль. К счастью, ныне транспортные средства служат гораздо дольше, а некоторые б/у модели могут даже составить достойную конкуренцию новым авто. Автомобили 1970 года в среднем служили около 5,7 лет и останавливались на отметке 250 тысяч км.

Сегодня средний возраст легковых автомобилей составляет около 12,5 лет, и многие транспортные средства могут достигать пробега более 500 тысяч км, конечно, если речь идет о регулярном техническом обслуживании. Эксперты обнародовали топ-10 авто на вторичном рынке, что станут идеальной инвестицией.

Toyota Sequoia

Потенциальный пробег: 480 тысяч км

Почти все ведущие экспертные издания, включая рейтинги Consumer Reports или исследования iSeeCars, ставят Toyota на первые строчки в рейтингах надежности.

Toyota Land Cruiser

Потенциальный срок службы: 450 тысяч км

500 тысяч км – это много для любой машины, но Land Cruiser известен своей долговечностью, и приобретение б/у модели с пробегом не должно отпугивать ни одного потенциального покупателя, говорят эксперты.

Chevrolet Suburban

Потенциальный пробег: 430 тысяч км

С потенциалом пробега более 430 тысяч км Suburban является одним из самых долговечных внедорожников, надежнее своих конкурентов Ford Expedition, Dodge Durango и Jeep Wagoneer.

Toyota Tundra

Потенциальный пробой: 412 тысяч км

Пикапы, подвергающиеся интенсивной эксплуатации, вероятно, будут иметь структурные или механические проблемы при достижении высоких показателей одометра. Toyota пользуется заслуженной репутацией надежности и долговечности и может легко проехать более 400 тысяч км.

GMC Yukon XL

Потенциальный срок службы: 410 тысяч км

Занимая пятое место в рейтинге iSeeCars, Yukon XL может легко прослужить и два десятилетия. Как информирует MotorBiscuit, владельцы внедорожников сообщали о проблемах с электроникой, энергетическим оборудованием и целостностью кузова, но редко были сетования на работу двигателя, трансмиссии и топливной системы.

Toyota Prius

Потенциальный срок службы: 403 тысяч км

Экономный и надежный Prius – просто самый лучший компактный автомобиль на рынке, а его батареи "почти непобедимы", по мнению MotorBiscuit. Дальнее будущее может быть электрическим, но ближайшее будущее – гибридным. CR считает Prius №1 среди всех компактных автомобилей по надежности, цене и удовлетворенности клиентов.

Chevrolet Tahoe

Потенциальный срок службы: 402 тысяч км

Tahoe превзойдет многих своих конкурентов, когда речь идет о пробеге. Это качественная, надежная и сравнительно доступная модель.

Honda Ridgeline

Потенциальный срок службы: 400 тысяч км

Для тех, кто хочет практичность грузовика и производительности внедорожника, эксперты советуют попробовать Ridgeline. Авто прослужит более 400 тысяч км при условии осторожного вождения и регулярного технического обслуживания, сообщает HotCars.

Toyota Avalon

Потенциальный срок службы: 395 тысяч км

По словам экспертов MotorBiscuit, владельцы б/у Avalon могут быть уверены в том, что авто прослужит им несколько десятилетий. Снятый с производства в 2022 году, крепкий Avalon неизменно входит в число автомобилей с наибольшим пробегом на рынке подержанных автомобилей.

Toyota Highlander Hybrid

Потенциальный срок службы: 394 тысяч км

Этот среднеразмерный трехрядный внедорожник славится надежностью. Согласно данным RepairPal, можно ожидать, что Highlander Hybrid прослужит не менее 390 тысяч км.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что BMW готовит премьеру самой дешевой модели.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.