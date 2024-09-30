Большая удача или трудности: гороскоп до 6 октября для всех знаков зодиака

Овнам будет везти во всех делах, удача на их стороне. Козероги столкнутся с трудностями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 6 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Фортуна сейчас на вашей стороне! Все ваши цели достигаются быстро и эффективно. Вы уже можете начинать праздновать успешное завершение своих проектов, наслаждаясь ощущением победы. Не забудьте вознаградить себя приятными поощрениями или покупками, чтобы еще больше подчеркнуть этот триумф.

Телец

Если сейчас вы ведете переговоры с партнерами, заключаете сделки или обсуждаете финансовые вопросы, появляется большая надежда на положительный результат. Все оборачивается в вашу пользу, будете иметь выгодные договоренности, а также справедливое распределение вкладов и прибылей.

Близнецы

Финансовое положение начинает улучшаться, и вы чувствуете, как деньги легко к вам приходят. Это может быть результатом вашего предпринимательства, успешных сделок или даже случайных выигрышей. Деньги и удача сейчас буквально преследуют вас!

Рак

Возможно, вы столкнетесь с ощущением профессионального выгорания. Даже если вы любите свою работу, перегрузка может привести к усталости и апатии. Это может стать поводом задуматься о смене работы или поиска нового направления в жизни.

Лев

Будьте осторожны, поскольку конкуренты не спят. На этой неделе они могут прибегнуть к хитрости и коварству, чтобы создать вам препятствия. Обманы и интриги могут задержать вас на пути к финишу, поэтому держите оборону.

Дева

Эта неделя принесет приподнятое настроение и ощущение праздника. У вас будут все основания для радости – как в душе, так и в реальной жизни. Даже простые встречи с друзьями или родными принесут истинное наслаждение и превратятся в настоящий праздник.

Весы

Неделя, которая сначала казалась обычной и предсказуемой, неожиданно может стать особенной и волшебной. Вы погружаетесь в водоворот любви, ваши чувства расцветают, и жизнь наполняется яркими оттенками эмоций и вдохновения.

Скорпион

На этой неделе сосредоточьте все свое внимание на одном важном вопросе, который уже долгое время требует решения. Сейчас у вас есть все шансы наконец-то решить эту задачу, получить долгожданный результат и пойти дальше.

Стрелец

Финансовый успех наконец-то к вам приходит, и это будет даже больше, чем вы ожидали. Это могут быть награды, премии или поступления от бизнеса или сделок. В любом случае, деньги будут поступать из неожиданных источников.

Козерог

Вы сталкиваетесь со все большим количеством сложных ситуаций, которые постоянно накапливаются. Каждый раз, когда вам удается решить один вопрос, на его месте появляются два новых. Это может довести вас до отчаяния и ощущения неудачи, но не опускайте руки.

Водолей

На этой неделе вас ожидает напряженная работа со многими срочными задачами. Однако часть дел вы сможете делегировать, что значительно облегчит вашу нагрузку. Не стесняйтесь обратиться за помощью или советом - коллеги и близкие охотно поддержат вас.

Рыбы

Неделя обещает быть достаточно напряженной, когда вы будете целенаправленно работать над своими обязанностями. Хотя значительной прибыли пока не ожидается, этот период важен для закладки фундамента будущих успехов.

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