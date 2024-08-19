Большие перемены или путешествие: гороскоп до 25 августа для всех знаков зодиака

Тельцы начнут готовиться к большим переменам в жизни. Рыбы отправятся в путешествие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 25 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

В течение всей недели вы активно готовитесь к важным событиям, выкладываетесь на полную силу, посвящаете все свое время различным подготовительным действиям и распространению информации об этих мероприятиях. Направляйте всю вашу энергию на создание ажиотажа и привлечение максимального внимания к предстоящим событиям.

Телец

Если вы чувствуете потребность в переменах, эта неделя станет подготовительным этапом. Она мягко и постепенно подготовит вас морально к новым обстоятельствам, которые скоро появятся в вашей жизни. Вы будете совершать непривычные для вас действия, но этот процесс будет постепенным и не вызовет у вас стресса. Вы сможете адаптироваться к новым условиям и найти в них положительные моменты.

Близнецы

Все дни пройдут на подъеме и в приятных хлопотах, вы участвуете в праздничных мероприятиях и торжествах или подготовке к ним. Вы будете наслаждаться каждым моментом, общаться с интересными людьми и получать удовольствие даже от подготовки к праздникам.

Рак

Начинается новый этап или проект, который обещает много открытий, испытаний, вызовов и удовольствий. Вы одновременно хотите всего этого и боитесь, ведь впереди что-то новое и неизвестное. Вы будете открывать для себя новые горизонты, встречать новых людей и получать новый опыт, который поможет вам развиваться.

Лев

В течение всей недели у вас будет усиленное общение, будете в центре внимания, и ваша энергия будет притягивать к вам людей. Почти ежедневно будут продолжаться встречи, знакомства, переговоры и конференции. Вам придется выступать перед большим количеством людей, зажигать их сердца и вдохновлять на новые свершения.

Дева

Неделя обещает быть спокойной. Особых сложностей не предвидится, но и чего-то яркого и памятного тоже не происходит. Возможно, вам будет даже несколько скучно, но именно сейчас вам нужна стабильность. Вы сможете отдохнуть, расслабиться и набраться сил.

Весы

Эта неделя будет способствовать разрешению давних споров, как личностных, так и с официальными структурами. Возможно, в вашу пользу будут приняты важные решения, вы выиграете дела, получите победу в судебных процессах. Это будет время, когда вы сможете наконец поставить точку в давних конфликтах и начать новый этап в своей жизни.

Скорпион

Главный вызов этой недели – найти общий язык с важными людьми. Вам нужно будет заключить важные сделки, достичь взаимопонимания и договориться об условиях партнерства или дальнейшего сотрудничества. Это потребует от вас дипломатичности и умения находить компромиссы.

Стрелец

Деловое или даже официальное общение на этой неделе имеет все шансы перерасти в романтические отношения. Возможно, вы кому-то понравитесь или вам кто-то придется по душе. Эти симпатии могут стать взаимными, и вы сможете построить новые отношения, которые принесут вам много радости и удовольствия.

Козерог

Идея, которая возникает на этой неделе, стоит того, чтобы воплотить ее в жизнь. Вы потратите немало времени, денег и усилий, но результат того стоит. Хотя на первый взгляд она может не казаться успешной, стоит посмотреть глубже и поискать перспективы.

Водолей

Сейчас нужно быть честными и справедливыми, как с самими собой, так и с вашими партнерами, коллегами и компаньонами. Справедливо распределяйте обязанности, нагрузки, доходы и дивиденды. Это поможет вам сохранить гармонию в отношениях и избежать конфликтов.

Рыбы

У вас появляется непреодолимое желание путешествовать и открывать новые места. Возможно, вы захотите поехать к морю или посетить интересные места. Впрочем, это может быть поездка в соседнюю область или на тот край города, где вы еще никогда не были. Вы сможете получить новые впечатления и зарядиться положительной энергией.

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