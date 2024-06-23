Будет как с картинки: как нужно ухаживать за газоном. Календарь работ
Качественный газон требует регулярного ухода: стрижки, полива, удаления сорняков, подкормки и т.д. Результат появится не сразу – траве нужно время, чтобы набраться сил. Самое важное – делать правильный покос. Трава должна быть такой высоты, чтобы корневая система получала достаточное количество питательных веществ.
Ошибочно считать, что газон нуждается в уходе только весной и летом. OBOZ.UA рассказывает, как нужно ухаживать за участком и публикует годовой календарь работ.
Когда косить траву
Косить газон нужно с апреля-мая по октябрь.
Частота зависит от нескольких факторов:
- типа газона;
- высеянных на нем трав;
- погодных условий;
- типа почвы и т.п.
Не следует допускать перерастания травы на газоне более чем на 8-10 см.
Можно косить траву каждые 4-5 дней в период активного роста и раз в неделю летом и осенью.
Как поливать газон
От засушливой погоды травяной покров теряет упругость и начинает желтеть. Полив лучше производить в прохладную погоду – в жару вода быстро испаряется.
Если есть возможность, следует устроить автоматический полив. Активное солнце и сухой воздух могут высушить траву и буквально через несколько дней превратить в сено.
Чем подкормить газон
Весной участок можно подкормить азотным удобрением, а летом – комплексным азотно-фосфатно-калийным. Подкормку лучше проводить перед дождем, а если осадков не прогнозируют – предварительно полив газон.
Полезным будет и мулирование. Смесь обычно состоит из песка и гумуса. Лучше всего проводить процедуру в начале осени, примерно в середине сентября.
Календарь работ
Один из популярных мифов состоит в том, что газон нуждается в уходе только летом и весной. Заботиться о приусадебном участке следует регулярно, чтобы получить густую и ярко-зеленую траву.
- Январь – месяц отдыха. Во влажную и морозную погоду можно легко навредить промерзшей земле.
- Февраль – месяц подготовки. Можно убрать и почистить садовый инвентарь. Делать уборку на газоне до начала марта не стоит.
- Март – время очистки газона от листьев и мусора. Также следует подкормить почву удобрениями, чтобы ускорить процесс восстановления после морозов. При первом покосе нужно убрать только кончики травы. Будьте осторожны – низкий покос приведет к сильному пожелтению.
- Апрель – пора приступить к борьбе с сорняками. Косить траву следует часто на высоту 3-5 см, в зависимости от типа газона.
- Май – месяц регулярных покосов и благоприятное время для использования гербицидов против сорняков.
- Июнь – месяц перехода на летний график покоса, примерно раз в неделю. Можно добавить азотное удобрение, например аммиачную селитру и выборочно опрыскать гербицидами сорняки. Позаботьтесь о качественном поливе.
- Июль – время поливов и кошения. В период активной жары не следует косить газон слишком коротко.
- Август предусматривает стандартный летний уход: кошение, подкормка, полив. В конце августа можно начать сеять траву.
- Сентябрь – начало перехода к осенней программе ухода. Покос сокращается, а высоту травы можно увеличить на несколько см. Можно произвести мульчирование.
- Октябрь знаменует конец регулярных покосов. Подойдут удобрения, в составе которых нет азота.
- Ноябрь подразумевает периодический покос газона, если еще не наступили морозы, а трава не раскисла от дождей. Также пора почистить и смазать косилку и другое садовое оборудование перед зимой. Это благоприятное время для укладки дернины.
- Декабрь – время отдыха. Главное – не ходить о мокром или промерзшем газоне.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно косить газон и каких ошибок следует избегать.
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