Будет как с картинки: как нужно ухаживать за газоном. Календарь работ

Качественный газон требует регулярного ухода: стрижки, полива, удаления сорняков, подкормки и т.д. Результат появится не сразу – траве нужно время, чтобы набраться сил. Самое важное – делать правильный покос. Трава должна быть такой высоты, чтобы корневая система получала достаточное количество питательных веществ.

Ошибочно считать, что газон нуждается в уходе только весной и летом. OBOZ.UA рассказывает, как нужно ухаживать за участком и публикует годовой календарь работ.

Когда косить траву

Косить газон нужно с апреля-мая по октябрь.

Частота зависит от нескольких факторов:

типа газона;

высеянных на нем трав;

погодных условий;

типа почвы и т.п.

Не следует допускать перерастания травы на газоне более чем на 8-10 см.

Можно косить траву каждые 4-5 дней в период активного роста и раз в неделю летом и осенью.

Как поливать газон

От засушливой погоды травяной покров теряет упругость и начинает желтеть. Полив лучше производить в прохладную погоду – в жару вода быстро испаряется.

Если есть возможность, следует устроить автоматический полив. Активное солнце и сухой воздух могут высушить траву и буквально через несколько дней превратить в сено.

Чем подкормить газон

Весной участок можно подкормить азотным удобрением, а летом – комплексным азотно-фосфатно-калийным. Подкормку лучше проводить перед дождем, а если осадков не прогнозируют – предварительно полив газон.

Полезным будет и мулирование. Смесь обычно состоит из песка и гумуса. Лучше всего проводить процедуру в начале осени, примерно в середине сентября.

Календарь работ

Один из популярных мифов состоит в том, что газон нуждается в уходе только летом и весной. Заботиться о приусадебном участке следует регулярно, чтобы получить густую и ярко-зеленую траву.

Январь – месяц отдыха. Во влажную и морозную погоду можно легко навредить промерзшей земле.

Февраль – месяц подготовки. Можно убрать и почистить садовый инвентарь. Делать уборку на газоне до начала марта не стоит.

Март – время очистки газона от листьев и мусора. Также следует подкормить почву удобрениями, чтобы ускорить процесс восстановления после морозов. При первом покосе нужно убрать только кончики травы. Будьте осторожны – низкий покос приведет к сильному пожелтению.

Апрель – пора приступить к борьбе с сорняками. Косить траву следует часто на высоту 3-5 см, в зависимости от типа газона.

Май – месяц регулярных покосов и благоприятное время для использования гербицидов против сорняков.

Июнь – месяц перехода на летний график покоса, примерно раз в неделю. Можно добавить азотное удобрение, например аммиачную селитру и выборочно опрыскать гербицидами сорняки. Позаботьтесь о качественном поливе.

Июль – время поливов и кошения. В период активной жары не следует косить газон слишком коротко.

Август предусматривает стандартный летний уход: кошение, подкормка, полив. В конце августа можно начать сеять траву.

Сентябрь – начало перехода к осенней программе ухода. Покос сокращается, а высоту травы можно увеличить на несколько см. Можно произвести мульчирование.

Октябрь знаменует конец регулярных покосов. Подойдут удобрения, в составе которых нет азота.

Ноябрь подразумевает периодический покос газона, если еще не наступили морозы, а трава не раскисла от дождей. Также пора почистить и смазать косилку и другое садовое оборудование перед зимой. Это благоприятное время для укладки дернины.

Декабрь – время отдыха. Главное – не ходить о мокром или промерзшем газоне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно косить газон и каких ошибок следует избегать.

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