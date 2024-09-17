Будьте осторожны: как повлияет сентябрьское полнолуние на все знаки зодиака

Астрологи предупреждают, что 18 сентября произойдет мощный энергетический перелом, спровоцированный лунным затмением в Рыбах. Сентябрьское полнолуние, известное в народе как Урожайная, символизирует конец сезона и начало нового цикла.

Этот момент кульминации – идеальное время для обсуждения своих намерений, целей и амбиций. Если вы не достигли желаемых результатов, сентябрьское затемнение может вдохновить вас удвоить усилия и завершить начатое. Астрологи говорят, что затемнения известны своим значительным и часто непредсказуемым влиянием и связаны с большими изменениями, неожиданными событиями и возможностями, которые могут возникнуть, казалось бы, ниоткуда.

Овен

Затемнение принесет глубокие внутренние изменения, в тот момент, когда вы меньше всего их ожидаете. Поскольку затемнение активирует ваш двенадцатый дом, пришло время для глубоких размышлений. Подумайте, как изменились ваши модели мышления, подсознательные воздействия и эмоциональные реакции за последние шесть месяцев. Исцелениее редко бывает быстрым, но во время этого затемнения вы, вероятно, станете свидетелями значительного роста.

Телец

Сентябрьское затмение освещает ваш одиннадцатый дом сообщества, раскрывая подлинные намерения окружающих. Пора подумать о том, кто вошел в вашу жизнь за последние шесть месяцев. Не удивляйтесь, если ваши отношения будут колебаться в этот период – это часть влияния затемнения.

Близнецы

Затемнение побуждает вас задуматься над глубоким вопросом: что вы хотите оставить после себя по наследству? Поскольку это событие активирует ваш десятый дом, вы можете обнаружить, что рассуждаете о своих достижениях за последние шесть месяцев. Затмение дает вам шанс изменить свой путь и цель, настраивая вас на создание наследия, которое глубоко резонирует с тем, кем вы являетесь.

Рак

Жизнь ведет вас именно туда, где вам нужно быть. Затемнение активирует ваш девятый дом духовных путешествий и приключений, побуждая доверять этому процессу. За последние шесть месяцев вы, вероятно, поняли важность удовольствия от путешествия, а не увлеченности пунктом назначения. Возможно, это заставило вас более полноценно жить нынешним моментом. Затемнение будет побуждать вас глубже исследовать свою мораль, духовность и систему убеждений.

Лев

Пора внимательнее посмотреть на свои финансы. Затемнение активирует восьмой дом общих ресурсов, активов и долгов, выдвинув финансовые вопросы на первый план. Вы начнете пожинать плоды или последствия финансовых решений, принятых в течение последних шести месяцев. Затемнение прольет свет на то, что все еще требует внимания, чтобы помочь вам достичь долгосрочной стабильности и самодостаточности.

Дева

Затемнение осветит ваш седьмой дом партнерства, побуждая подумать о ваших отношениях за последние шесть месяцев. Романтические, платонические, семейные или профессиональные связи будут проверены энергией затмения. Если отношения вызывают больше стресса, чем это стоит, это может быть момент для переоценки и, возможно, важного решения.

Весы

Затемнение подтолкнет вас пересмотреть свой шестой дом повседневных дел, здоровья и работы. За последние шесть месяцев вы, возможно, уклонились от своих целей. Используйте эту мощную энергию, чтобы снова сосредоточиться на профессиональных и личных целях. Также важно позаботиться о здоровье. Вы интуитивно найдете новую процедуру или диету, которая улучшит ваше самочувствие.

Скорпион

Дайте себе свободу сотворить что-то прекрасное. Поскольку затемнение переходит в ваш пятый дом радости и творчества, пора отдаться своим страстям. Между работой и личными обязанностями ваше хобби, возможно, отошло на второй план. С приближением затмения подумайте о том, что приносит вам счастье и какие шаги вы можете предпринять, чтобы развивать эту идею в будущем.

Стрелец

Не зацикливайтесь надолго в прошлом. Если вам нужно было время отступить и исцелиться, возможно, вы вступили в период одиночества и саморефлексии. Однако сезон затемнений поможет вам освободиться от этой фазы одиночества. Будьте готовы к неожиданным изменениям.

Козерог

Случайностей не бывает. Когда затмение возбуждает ваш третий дом общения, Вселенная пытается отправить вам сообщение. Через разговоры, наблюдения или спонтанные мысли вы можете обнаружить, что то, что кажется случайным, на самом деле должно было случиться. Прислушайтесь к своей интуиции. Ответы, которые вы ищете могут быть прямо перед вами, ожидая, чтобы их раскрыли.

Водолей

Затемнение осветит ваш второй дом личных вещей и ценностей. За последние шесть месяцев ваш подход к финансам и личным активам мог измениться. Возможно, вы отказались от низкооплачиваемых возможностей, потому что признаете собственную ценность, или вы переосмыслили свою приверженность материальным объектам, способствуя более духовной связи со своими вещами. С приближением затмения ожидайте увидеть результаты этих изменений и то, во что вы инвестировали – финансово, духовно и эмоционально.

Рыбы

Во время этого затмения ваше самочувствие будет занимать центральное место, поскольку Луна зажжет ваш первый дом идентичности. Последние шесть месяцев, вероятно, подтолкнули вас к росту. Этот опыт мог вызвать желание сосредоточиться на личном развитии и самосовершенствовании. Вы можете обнаружить, что ваше поведение или мировоззрение значительно изменилось.

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