Будут как новые: как почистить чугунные решетки на газовой плите

Тщательная и регулярная уборка – залог чистой и здоровой атмосферы в доме. Чугунные решетки газовой плиты быстро покрываются грязью из-за разлитой пищи и брызг из сковородок. Если их не очищать должным образом, со временем образуется черный налет из пригоревшей еды и грязи.

Очистка чугунной решетки не занимает столь много времени. Эксперты дали основные советы по уборке на кухне.

Как почистить чугунные решетки мыльной водой

Снимите решетки и положите их в пустую емкость или раковину. Наполните раковину горячей водой, чтобы она покрыла решетки, и добавьте в воду немного моющего средства. Оставьте решетки в мыльном растворе примерно на 10-15 минут. Затем используйте неметаллическую щетку с мягкой щетиной или губкой, чтобы очистить и удалить остатки пищи или жира на решетках. Очистив решетки от грязи, промойте теплой водой и тщательно высушите чистой тканью, прежде чем снова положить на плиту.

Избегайте использования абразивных, металлических губок или агрессивных веществ, таких как аммиак или отбеливатель.

Как почистить чугунные решетки плиты содой

Сначала смешайте соду и воду в пропорции 3:1, чтобы получить густую пасту. Возьмите мягкую щетку или ткань, чтобы покрыть чугунные решетки пастой, убедившись, что она попала во все щели. Оставьте примерно на 15-20 минут, чтобы смесь подействовала. Затем используйте мягкую чистящую губку или зубную щетку, чтобы удалить остатки соды и тщательно промойте решетки теплой водой.

Как очистить решетки белым уксусом.

Смешайте в пульверизаторе воду и уксус в пропорции 1:1. Распылите раствор на решетки и оставьте на 15 минут, затем тщательно протрите чистой влажной тканью.

Чтобы нейтрализовать неприятный уксусный запах, можно добавить несколько капель эфирного масла.

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