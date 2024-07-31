Будут как новые: как почистить чугунные решетки на газовой плите
Тщательная и регулярная уборка – залог чистой и здоровой атмосферы в доме. Чугунные решетки газовой плиты быстро покрываются грязью из-за разлитой пищи и брызг из сковородок. Если их не очищать должным образом, со временем образуется черный налет из пригоревшей еды и грязи.
Очистка чугунной решетки не занимает столь много времени. Эксперты дали основные советы по уборке на кухне.
Как почистить чугунные решетки мыльной водой
- Снимите решетки и положите их в пустую емкость или раковину.
- Наполните раковину горячей водой, чтобы она покрыла решетки, и добавьте в воду немного моющего средства. Оставьте решетки в мыльном растворе примерно на 10-15 минут.
- Затем используйте неметаллическую щетку с мягкой щетиной или губкой, чтобы очистить и удалить остатки пищи или жира на решетках.
- Очистив решетки от грязи, промойте теплой водой и тщательно высушите чистой тканью, прежде чем снова положить на плиту.
Избегайте использования абразивных, металлических губок или агрессивных веществ, таких как аммиак или отбеливатель.
Как почистить чугунные решетки плиты содой
- Сначала смешайте соду и воду в пропорции 3:1, чтобы получить густую пасту.
- Возьмите мягкую щетку или ткань, чтобы покрыть чугунные решетки пастой, убедившись, что она попала во все щели.
- Оставьте примерно на 15-20 минут, чтобы смесь подействовала.
- Затем используйте мягкую чистящую губку или зубную щетку, чтобы удалить остатки соды и тщательно промойте решетки теплой водой.
Как очистить решетки белым уксусом.
- Смешайте в пульверизаторе воду и уксус в пропорции 1:1.
- Распылите раствор на решетки и оставьте на 15 минут, затем тщательно протрите чистой влажной тканью.
Чтобы нейтрализовать неприятный уксусный запах, можно добавить несколько капель эфирного масла.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 самых эффективных и безопасных домашних средствах, чтобы дезинфицировать деревянные доски.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.