Будут сиять: чем отчистить белые швы между плиткой

Межплиточные швы отмыть очень сложно. На этих поверхностях скапливается не только обычная грязь и пыль, но и грибковые споры, приводящие к образованию плесени. Плесень вызывает ряд проблем со здоровьем – от дерматитов и аллергических реакций до болезней дыхательных путей.

Так что отчищать швы между плиткой нужно регулярно. Эксперты рассказали, какое простое средство поможет очистить и дезинфицировать поверхности.

Специальные спреи для чистки обычно имеют химический и даже токсичный состав и не всегда безопасны, особенно, если в доме есть дети. Чтобы справиться с загрязнениями на плитке, все что вам нужно, это одно обычное средство для ванной комнаты.

Межплиточные швы, пожалуй, одни из самых грязных мест в ванных комнатах. Например, пыль, остатки мыла или известковый налет обесцвечивают поверхность.

Если швы не очистить должным образом, может быстро образоваться плесень. Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие специализированные растворы, следует использовать экологическое и доступное средство.

Возможно, вы удивитесь, но специалисты отмечают, что пена для бритья – именно то, что нужно для очистки межплиточных швов.

Это дешевый, нетоксичный и простой метод, который вернет плитке чистоту. Нужно просто нанести пену на линии швов и тщательно ее втереть. Подождите 10 минут и осторожно протрите остатки влажной зубной щеткой. Напоследок смойте чистой водой.

Также для очистки швов между плиткой следует приготовить раствор из уксуса и горячей воды, смешав их в равных пропорциях. Подробнее об этом методе – читайте в материале.

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