Будут скрипеть: как отмыть стеклянную дверь в душе

Ванная комната требует регулярной уборки. Во влажном и темном помещении быстро размножаются грибковые споры, а плесень вызывает ряд проблем со здоровьем: от аллергических реакций до болезней дыхательных путей.

Стеклянные двери душевой кабины часто загрязняются из-за капель воды, косметических средств или известкового налета. Эксперты рассказали, как быстро отмыть стеклянную дверь, чтобы она скрипела от чистоты.

Как часто следует мыть стеклянную дверь

Стеклянную душевую дверь следует мыть после каждого использования или производить очистку по меньшей мере еженедельно. Можно просто протереть поверхность, чтобы удалить воду и налет, или попытаться быстро распылить чистящее средство.

Как очистить стеклянную душевую дверь уксусом

Белый уксус, разведенный в воде с добавлением средства для мытья посуды, поможет очистить известковый налет.

Смешайте две части дистиллированного белого уксуса с двумя частями воды в пульверизаторе. Добавьте 1/4 чайной ложки воды для мытья посуды.

Обильно распылите раствор на стекло, начиная с верхней части двери и оставьте по крайней мере на 5 минут. Уксусный раствор можно использовать в качестве ежедневного моющего средства.

Промойте стекло водой, а затем высушите безворсовым полотенцем из микрофибры.

Как очистить стеклянную дверь лимонным соком

Лимонный сок несколько мягче по составу, но он не менее эффективен для стеклянных душевых дверей.

Сок содержит лимонную кислоту, и его можно использовать для ежедневной очистки. Однако лимон не следует использовать вокруг душевых кабин из натурального камня.

Смешайте равные части лимонного сока и воды в бутылке с распылителем. Добавьте 1/4 чайной ложки моющего средства.

Начиная с верхней части стеклянной двери, сбрызните поверхность раствором и оставьте на 5-10 минут.

Смойте раствор водой. Используйте полотенце из микрофибры, чтобы высушить стекло и удалить полосы и пятна.

Как очистить стеклянные рейки душевой кабины

Рейки на дверце душевой кабины удерживают всю мыльную пену и грязь, которые сползают по стеклу. Обязательно очищайте их, чтобы предотвратить образование плесени и известкового налета.

Найдите дренажное отверстие или щель в дверце душевой кабины. Закройте ее старой губкой или полотенцем.

Налейте в дорожку неразбавленный дистиллированный белый уксус и оставьте по крайней мере на четыре часа или на всю ночь.

Когда уксус расщепит мыльную пену, отсоедините дренажные отверстия, чтобы жидкость стекала. Используйте зубную щетку для чистки мыльного налета и грязи.

Промойте рейки водой. Снова протрите (при необходимости) зубной щеткой, смоченной в уксусе.

Используйте полотенце из микрофибры, чтобы насухо вытирать стеклянную душевую дверь после каждого мытья, даже если вы не используете моющее средство.

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