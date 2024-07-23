Был только у очень состоятельных людей: какой иностранный алкоголь первым привезли в СССР

История потребления алкоголя в Советском Союзе полна любопытных фактов. Кроме того, она отражает культурные, экономические и политические трансформации эпохи.

Дефицит, монополия власти и закрытые границы – это все привычные признаки союза, но был период, когда в страну импортировали алкоголь и сырье для него. Об этом читайте в материале OBOZ.UA.

В советское время, когда существовал железный занавес, а импорт товаров значительно ограничен, иностранные напитки считались большим деликатесом и роскошью. Они не только символизировали западный образ жизни, но и становились предметом мечты для многих людей. Поэтому появление иностранных алкоголей в стране было подлинным чудом для любителей выпить.

В основном в СССР можно было купить отечественный алкоголь, но иногда дружественные ему страны поставляли свою продукцию, или сырье к ней. Например, после того, как Алжир обрел независимость, то начал экспортировать в СССР виноград в обмен на военную помощь. Из него в союзе делали вино "Сонцедар", однако, несмотря на зарубежное сырье, оно было очень плохого качества. Таким алкоголем можно было сильно отравиться и даже умереть после этого.

В общем-то, обмен оружия на еду – это привычная практика для Советского Союза. В 50-х годах входившие в Совет экономической взаимопомощи социалистические страны начали налаживать товарообмен. Одной из них была Болгария, хотя она и не была в составе СССР.

В то время болгары поставляли в союз бренды "Плиска" и "Сльчев Бряг". Последний имел крепость 36%, а делали его на основе отборных спиртов, полученных из винограда сортов Димят, Юни Блан и Ркацители.

К тому времени бутылку можно было приобрести за 7-8 рублей. Сейчас кажется, что это не дорого, но тогда такой алкоголь могли себе позволить только состоятельные граждане.

Однако впоследствии импорт увеличивался, поэтому примерно в 1980 году болгарский алкоголь перестал считаться дефицитным и ценным, а потому его начали активно пить студенты, обычные рабочие и т.д.

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