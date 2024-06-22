Были почти в каждом дворе: зачем в СССР массово разводили голубей

В Советском союзе у людей было немного занятий, с помощью которых они могли реализоваться и отдохнуть. Кроме того, обычно они оказывались либо достаточно однотипными, вроде коллекционирования марок, либо слишком экзотическими по меркам современности.

В СССР распространенным явлением было голубоводство. О том, зачем люди массово разводили птиц, рассказывает OBOZ.UA.

На самом деле этих птиц начали разводить еще при Екатерине Великой. Тогда они преимущественно играли роль почтальонов, но во время революции практически всех их поймали и съели.

В 1925 году Советская власть возобновила разведение голубей, однако недолго. В 1941 году их снова уничтожили, чтобы их не могли перехватить солдаты немецкой армии.

Настоящая голубиная революция

В 1957 году в Москве должен был состояться "VI Международный фестиваль молодежи и студентов". Это событие впервые приоткрыло так называемый железный занавес. Символом праздника был голубь мира, поэтому во время церемонии должны были выпустить этих птиц в небо в знак дружбы и солидарности.

Однако после второй мировой войны голубей осталось очень мало, поэтому к их разведению привлекли буквально всех.

Голубятники были на крышах над цехами заводов, в школах, во дворах и даже на балконах хрущевок. Некоторые рабочие даже освобождались от обязанностей, чтобы они следить за птицами.

Даже существовало Общество голубиного спорта, в котором голуби участвовали в соревнованиях на скорость полета.

В конце концов цель была достигнута. Во время фестиваля в небо взмыло 34 тысячи голубей, но люди настолько полюбили разведение птиц, что продолжили им заниматься.

Голуби, как хобби

Советские люди не только разводили голубей, но и обменивались ими, продавали и т.д. Конечно, это не было способом заработка. Делали это исключительно ради удовольствия.

Такое хобби числилось только мужским занятием. Мужчины собирались в голубятниках, пили спиртное и непринужденно обсуждать свои дела.

Однако репутацию брутального мужского досуга разведение голубей так и не получило. Постепенно он стал восприниматься как странность. Тогда на экранах и появился фильм "Любовь и голуби", иллюстрирующий это явление.

Как ни странно, с распадом союза одержимость голубями окончательно окончилась. Голубятники снесли, ведь у людей появилось гораздо больше интересов, забот и возможностей.

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