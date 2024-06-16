Чем химический солнцезащитный крем отличается от физического и какой лучше выбрать

С наступлением лета вопрос защиты кожи от ультрафиолетовых лучей приобретает особую актуальность. Солнцезащитный крем важен не только для предотвращения ожогов, но и для снижения риска рака кожи и преждевременного старения.

В современном мире существует большое количество средств с SPF. О том, какой из них лучше выбрать, рассказывает OBOZ.UA.

На рынке представлены три вида солнцезащитных кремов – минеральные, химические и комбинированные. Все они имеют свои преимущества и недостатки, поэтому покупая SPF следует учитывать индивидуальные особенности кожи.

Минеральный солнцезащитный крем

Минеральные солнцезащитные кремы также называют физическими. Они содержат минеральные ингредиенты, такие как оксид цинка и диоксид титана, которые образуют защитный барьер на поверхности кожи, отражающий и рассеивающий ультрафиолетовые лучи, предотвращая их проникновение в кожу.

Преимущества

Физические кремы менее склонны вызывать раздражение или аллергические реакции. Поэтому они лучше подходят для чувствительной кожи или кожи с высыпаниями. Также считается, что минеральные SPF лучше защищают от солнца.

Недостатки

Физические кремы имеют более тяжелую текстуру и обычно оставляют на коже белый цвет. Кроме того, они могут закупоривать поры, что приведет к проблемам у людей с жирной и проблемной кожей.

Химический солнцезащитный крем

Химические солнцезащитные кремы содержат органические соединения, такие как оксибензон, диоксибензон, октокрилен и т.п., которые поглощают ультрафиолетовые лучи. После нанесения на кожу эти ингредиенты проникают в верхние слои эпидермиса и абсорбируют ультрафиолет, превращая его в тепло.

Ранее считалось, что химические кремы менее эффективны, но производители усовершенствуют свой продукт и теперь такие SPF активно действуют до 8 часов и имеют большую молекулярную массу, которая не позволяет им проникать глубоко в кожу.

Преимущества

Химические фильтры имеют более легкую текстуру, быстро впитываются и не оставляют белых следов. Кроме того, химические солнцезащитные кремы являются хорошей базой под макияж.

Недостатки

Химические солнцезащитные кремы плохо влияют на окружающую среду. Также они бывают менее эффективными, чем физические.

Комбинированный солнцезащитный крем

Если в составе крема диоксид титана и оксид цинка стоит не на первом месте, это, вероятно, комбинированный солнцезащитный крем, сочетающий в себе оба вида фильтров. Как правило, они лучше защищают от ультрафиолетового излучения.

Как выбрать солнцезащитный крем

При выборе косметического средства необходимо обращать внимание на тип вашей кожи. Если она сухая, то выбирайте увлажняющие текстуры, а если жирная, то ищите крем на водной основе.

Если вы выбираете крем для повседневного использования, то вам будет достаточно SPF 20-25. А если вы планируете использовать его на пляже, то лучше купить солнцезащиту уровня SPF 30-50. В конце концов, руководствуйтесь своими предпочтениями и выбирайте средство, которое будет максимально комфортным именно для вас.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как нужно наносить SPF под макияж.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.