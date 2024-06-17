Чем лучше мыть миску домашнего любимца: способ для идеальной чистоты и дезинфекции

Посуда домашних животных – кошек, собак и не только – бывает пачкается очень сильно. На ней остаются не только следы пищи, но и слюны, шерсти и даже отпечатки лап, если животное было очень голодным. Поэтому миски нуждаются в тщательной чистке с дезинфекцией.

Однако использование неправильных средств может нанести животному такой же вред, как грязь и микробы. И обычным гелем для посуды здесь не отделаешься, нужно что-то, что тщательно очистит и избавит от микроорганизмов. Эксперты говорят, что помочь может одно простое и доступное средство. OBOZ.UA собрал их советы.

Итак, продуктом, который хорошо отчистит миску кота или пса от любых остатков корма и при этом убьет бактерии, является обычный уксус. Кислота, лежащая в его основе, безопасно дезинфицирует, убивая микроорганизмы, которые могут привести к болезням домашних животных. Это мощное универсальное чистящее средство также обладает противогрибковыми свойствами. То есть уксус не даст развиться плесени, что особенно важно, когда вы чистите миску для воды. А еще он легко уберет с нее известковый налет.

Начните с того, что помойте миски питомца в горячей воде с помощью средства для посуды. А затем замочите их в уксусе примерно на 15 минут. За это время он успеет как следует продезинфицировать всю поверхность.

При необходимости после замачивания потрите миску губкой или щеткой, чтобы удалить механические загрязнения и пятна. После этого не забудьте тщательно прополоскать посудину горячей водой, ведь животным не нравится запах уксуса и от него нужно полностью избавиться, прежде чем снова насыпать в емкость еду и наливать воду.

Уксусную чистку можно проводить раз в неделю. Такой регулярности будет достаточно, чтобы миска оставалась гигиенически чистой. Конечно, при условии, что вы моете ее каждый день. А для повседневного ухода хорошо подойдет не только средство для посуды, но и пищевая сода.

Почему стоит очищать миски животных именно уксусом? Все дело в том, что другие средства, пригодные для дезинфекции, такие как аммиак, хлорка, отбеливатели, формальдегид, эфиры гликоля и даже ароматизаторы, включая эфирные масла, токсичны для животных.

Собственно, даже это в целом безопасное средство тоже нужно использовать с осторожностью. Для ухода за посудой животного лучше всего подойдут дистиллированный белый уксус, являющийся универсальным чистящим средством, или яблочный уксус. И не забывайте о тщательном полоскании.

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