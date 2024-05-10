Чем нужно поливать огурцы: урожай будет как никогда

Огурцы – популярные, но довольно прихотливые культуры. Чтобы растения хорошо прижились и дали качественный урожай, следует приложить немало усилий. Огурцы – теплолюбивые овощи, требующие достаточного количества света и влаги, так что место на грядке должно быть открытым, однако защищенным от сквозняков.

OBOZ.UA рассказывает, чем нужно поливать огурцы, чтобы улучшить урожай. Эти овощи могут в любой момент остановиться в росте. Несоблюдение режима полива, сквозняки и резкие перепады температур плохо влияют на развитие растений.

Правильный уход прежде всего включает полив и подкормку. Чтобы предотвратить появление болезней и гнили первую подкормку следует провести уже через 15-20 дней от появления семядольных листьев.

В первой фазе роста огурцам требуется азот. Пригодится удобрение на основе жидкого компоста. Приготовить его просто.

Возьмите большую бочку и утрамбуйте ее зеленой травой. Залейте зелень водой и оставьте настаиваться в течение 7-10 дней. После процесса брожения концентрат следует развести в пропорции 1 л удобрения на ведро воды. Поливать нужно в расчете по 1 литру раствора под куст.

Органические подкормки советуют проводить каждые 10 дней на влажную почву.

Через три недели после появления семядольных листьев, когда на растении уже есть 2-3 настоящих листа, следует провести обработку против грибковых заболеваний.

Специалисты рекомендуют использовать молочную сыворотку в соотношении 3 л сыворотки на 3 л теплой воды. Чтобы дополнительно стимулировать рост и плодоношение, следует добавить в раствор йод. На 6 л жидкости будет нужно 12 капель аптечного йода. Этой смесью нужно щедро опрыскать листья. Делать это лучше вечером, чтобы раствор дольше задержался на листьях.

Опытные огородники отмечают, что не все места на грядке подходят для выращивания огурцов. Где нельзя сажать огурцы и как улучшить урожай – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить огурцы для мгновенного роста и раннего урожая.

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