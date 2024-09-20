Чем почистить до блеска хромированные смесители: 3 совета

Хромированные смесители являются основным элементом многих современных ванных комнат и кухонь. Однако эти поверхности часто покрываются пятнами или известковым налетом.

Хотя хромированные смесители достаточно долговечны, использование неподходящих средств для очистки может привести к тусклому покрытию, налету или коррозии. Эксперты рассказали, как почистить смесители или удалить минеральные накопления, не повредив поверхность.

Совет 1

Первым шагом к чистке смесителей является полировка поверхности тканью, смоченной в растворе теплой воды и уксуса (соотношение 1:1).

Это поможет удалить известковый налет из кранов.

"Осторожно протрите кран круговыми движениями, убедившись, что охватываете все участки. Затем смойте водой", – советует Логан Тейлор, эксперт по уборке компании Dazzle Cleaning Company.

Не следует использовать более сильные чистящие средства или жесткие абразивы, даже если вы имеете дело с образованием сильного известкового налета или мыльной пены. Хром – довольно деликатный материал, поэтому понадобится мягкая тряпка из микрофибры. Не используйте щетку или грубую ткань, иначе есть риск повреждения поверхности. Также избегайте агрессивных химических средств.

Совет 2

После удаления пятен и налета можно отшлифовать хромированный кран влажной тканью из микрофибры, добавив немного средства для мытья посуды, чтобы восстановить блеск.

"Нанесите немного мыльного средства на ткань или губку и осторожно протрите поверхность. Напоследок тщательно смойте водой", – посоветовал Эдвин Нино Дельгадо, эксперт по уборке.

Совет 3

Необходимо высушить и отполировать кран. Этот шаг не только предотвращает появление разводов, но и делает хром еще более блестящим.

Подобно чистке зеркала или мойке окон, равномерные движения вперед-назад в том же направлении помогут избежать неприятных разводов после чистки.

Очистку хромированных смесителей следует производить каждый раз, когда вы убираете на кухне или в ванной, примерно раз в неделю.

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