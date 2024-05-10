Чем подкормить чеснок в мае: благодаря простой хитрости вырастет, как кулак

Чеснок – довольно неприхотливая культура, однако, чтобы получить большой и качественный урожай, следует позаботиться о подкормке. Опытные огородники говорят, что май и июнь – идеальные месяцы для внесения удобрений.

Весной чеснок нуждается прежде всего в азоте. OBOZ.UA рассказывает, какие подкормки гарантируют обильный урожай и большие плоды.

Азот станет своеобразным строительным материалом для наземной части чеснока. А правильно сформированная зеленая масса – залог крупных и ароматных плодов. Лучше всего вносить в почву аммиачную селитру – в ней азот находится в форме, что быстро и легко усваивается растенияхми. Азотные удобрения спровоцируют активный рост надземной части и предотвратят пожелтение и усыхание.

Еще одна эффективная подкормка заключается во внесении сульфата магния. Магний способствует лучшему усвоению фосфора из почвы и формирует здоровую корневую систему.

Приготовить удобрение просто: в 10 литрах воды смешайте 1 столовую ложку аммиачной селитры и 1 столовую ложку сульфата магния. Тщательно перемешайте, чтобы составляющие полностью растворились.

При второй подкормке пригодится древесная зола. Это удобрение богато калием и фосфором. Фосфор полезен для формирования луковиц, а калий будет способствовать развитию корней. Обратите внимание, что корневая система обязательно должна быть хорошо сформирована для усвоения из почвы питательных веществ. В 10 литрах воды следует развести стакан пепла и поливать грядку с чесноком в расчете 5 литров раствора на 1 квадратный метр.

Кроме того, чеснок хорошо реагирует на медь и цинк. Медные подкормки также оградят от болезней и бактерий, а цинковые можно использовать в виде комплекса микроэлементов или в чистом виде. Чем еще можно подкормить чеснок – читайте в материале.

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