Чем закончится май для каждого знака: гороскоп

Вот и подходят к концу последние майские дни. Впереди – насыщенное лето, полное ярких эмоций и новых открытий. Астрологи говорят, что конец весны принесет некоторым знакам важные события и осознания.

Согласно прогнозу, Меркурий, все еще находящийся в упорном Тельце, сделает секстиль к Сатурну 27 мая. Это время, когда следует принимать здравомыслящие решения и не быть слишком эмоциональными. Встреча Урана и Меркурия 31 марта принесет глубинную трансформацию и вдохновение.

Овен

Чтобы добиться финансовых целей, вам придется разобраться в причине своих страхов. Соединение Меркурия с Сатурном 27 мая побуждает к принятию важных решений. Основное внимание следует уделить финансовым стратегиям, тщательным подходам к контролю затрат и формированию финансовой подушки.

Телец

Придется переосмыслить ценность общения. Вероятно, с определенными людьми, уже сыгравшими роль в вашей жизни, придется распрощаться. Меркурий соединяется с Сатурном 27-го числа, что дает вам смелость сказать "нет" приглашениям, на которые вы обычно говорите "да" по причине обязательств. Затем 31 числа соединения Меркурия и Урана в вашем знаке принесет молниеносное вдохновение для самовыражения.

Близнецы

Избавившись от страхов и обретя внутреннее спокойствие, вы осознаете, что вам нужно развить более четкие границы в своей профессиональной жизни. Меркурий соединяется с Сатурном 27 мая, создавая благоприятный аспект делегирования нескольких дел. А 31 числа вероятны вспышки вдохновения, так что уделите внимание творчеству.

Рак

Цели, которые вы поставили перед собой, высоки, но не несбыточны. Последняя неделя мая будет посвящена поиску наставничества. Меркурий соединяется с Сатурном 27 числа – это благоприятный аспект для обучения, исследования и путешествий.

Лев

Чтобы достичь текущих профессиональных целей, придется отступить и принять поддержку партнера или члена семьи. Или, возможно, дела начнут двигаться в противоположном направлении, и вы примете больше обязательств, чтобы ваш партнер мог отдохнуть. 31 мая соединение Меркурия с Ураном принесет хорошие (но неожиданные) новости о работе.

Дева

Все свободное время вы уделяете работе, но на самом деле стремитесь к близости. Настало время искренних разговоров с партером. Одинокие Девы могут встретить свою судьбу в неожиданном месте. Меркурий соединяется с Сатурном 27 числа, создавая благоприятный аспект для образования, исследований и глубоких разговоров.

Весы

Чтобы преодолеть свои страхи, решить долги и создать подлинную близость, вам придется ежедневно упорно работать над достижением цели. Транзит Сатурна и Меркурия будет способствовать ясному мышлению и правильному распределению обязательств. Настало время делегировать. 31 числа соединения Меркурия и Урана побуждает вас развивать предпринимательские идеи.

Скорпион

Астрологи советуют перестать постоянно беспокоиться о том, что вы что-нибудь потеряете. Меркурий в секстиле Сатурна призывает строить планы, путешествовать, идти на просчитанные риски. В этот период вы получите увлекательное предложение о сотрудничестве. Речь идет не о том, чтобы ограничивать себя, а о том, чтобы продемонстрировать определенную зрелость в суждениях.

Стрелец

Вам надоело соблюдать распорядки. Вам хочется отдохнуть от ежедневной рутины. Меркурий в секстиле с Сатурном – аспект, поощряющий вас улучшить личное пространство. Затем 31 числа Меркурий встретится с Ураном, и вы неожиданно найдете нового друга, который будет поддерживать все ваши начинания.

Козерог

Звезды советуют меньше думать о долгосрочном плане и больше беспокоиться о повседневной радости. Следует обратить внимание на проблемы со здоровьем. В личной жизни возможны неожиданные повороты.

Водолей

Вы будете инвестировать деньги в домашний комфорт. Пора обновить ремонт. Меркурий будет находиться в секстиле с Сатурном 27 числа – это аспект, который поддерживает распределение средств на что-то, что доставляет вам удовольствие. Затем 31 мая Меркурий встретится с Ураном, поощряя начать новую страницу в жизни.

Рыбы

Поиск подходящих расписаний и распорядков дня – нелегкий процесс. Важно поддерживать свое тело здоровым. 31 мая Меркурий соединится с Ураном, открывая путь к экспериментам, знакомствам и отдыху на природе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам зодиака следует быть осмотрительными с деньгами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.