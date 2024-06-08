Чем занять детей дома, когда нет света и интернета

Когда действуют графики отключения электроэнергии и дома нет света и не работает интернет, родителям может быть очень непросто. У детей пропадают привычные развлечения и они могут начать капризничать.

Поэтому возникает необходимость их чем-нибудь развлечь. OBOZ.UA собрал несколько методов, которые могут заинтересовать вашего малыша.

Занимайтесь вместе творчеством

Любые совсместные творческие занятия идут на пользу родственным отношениям. Теперь, когда у вас вынужденно появилось свободное время, воспользуйтесь им именно для этого. Рисуйте вместе иллюстрации к любимым книгам ребенка, готовьте блюда, требующие художественного оформления, изготовляйте украшения и предметы декора, собирайте конструкторы, сочиняйте стишки и сказки, пойте любимые песни, устраивайте кукольный театр. Любое творческое занятие снимает тревожность и вдобавок способствует развитию ребенка.

Наводите порядок

Также при отключении света можно устроить креативную уборку. К примеру, устройте показ мод, во время которого переберите гардероб ребенка. Отложите вещи, из которых он выросл, сложите все в шкафу новым способом.

Так же можно поступить с игрушками. Достаньте все, чем богат ваш малыш, придумайте каждому предмету историю, которая объясняла бы, почему этот предмет должен после игры возвращаться именно в это место, и положите все игрушки.

Устройте театр теней

Автономные светильники – свечи, фонарики и т.д. – создают очень выразительные тени. Чем не случай, поиграть с ребенком в театр теней. Складывайте фигурки на стене, устраивайте вместе целые представления.

Занимайтесь физическими упражнениями

Физическая активность – еще один хороший способ снять тревожность. Попытайтесь предложить ребенку какие-то простые упражнения. Попрыгайте 10 раз в одной ноге, поиграйте в ладушки и даже просто потанцуйте. При этом можно самостоятельно отбивать ритм или подпевать себе.

Играйте в настольные и не только игры

Некоторые игры – настольные и не только – не нуждаются в ярком освещении. К примеру дженга или твистер. Также можно играть в слова, города, шарады или "крокодила". Старшим детям понравится "мафия" или "правда или действие". В конце концов, можно построить посреди комнаты крепость и разыгрывать в ней разные сценки или просто сидеть и болтать внутри.

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