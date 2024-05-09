Четыре дата в мае навсегда изменят ваши отношения: астрологи дали прогноз

Майский ветер перемен принесет новые возможности и открытия. Астрологические транзиты будут побуждать к активным действиям, судьбоносным решениям и рисковым поступкам. Впереди трансформационный период, который откроет новую страницу в жизни многих знаков зодиака.

Согласно прогнозу, четыре ключевые даты в мае могут кардинально изменить направление жизненного пути. Меркурий в Тельце будет побуждать к важным разговорам и решениям, а сезон Близнецов принесет романтику и любовь.

15 мая: Меркурий в Тельце

Меркурий, планета коммуникации, переходит в знак земного Тельца 15 мая. Транзит повлияет на то, как вы общаетесь со своим партнером и насколько вы ему доверяете. Меркурий управляет мыслями и сделками. Вы будете искать факты, знания и стратегии, чтобы спланировать следующие шаги.

Сейчас не время просто плыть по течению. Следует иметь четкий и прямой план и уверенно стремиться к цели. Хотя жизнь будет неизбежно отличаться от того, что вы представляете, план, который вы составляете сегодня, – это мечта, которую вы реализуете завтра.

21 мая: начинается сезон Близнецов

Энергия Близнецов поможет вырваться из замкнутого круга. Наконец-то вы сможете исцелиться от всех невзгод, упавших на ваши плечи.

Впереди – новые возможности и открытия. Следует подумать о самообразовании, путешествиях, творчестве. Используйте это время, чтобы избавиться от негативных влияний прошлого. Наслаждайтесь разговорами со своим партнером, отправляйтесь в путешествие на выходных или планируйте что-нибудь новое, чем можно насладиться вместе.

23 мая: полнолуние в Стрельце

Полнолуние в Стрельце поможет найти больший баланс между обязанностями и желанием перемен. Стрелец создает необходимость найти более глубокий смысл, открыть скрытые грани.

23 мая Венера, планета любви, перейдет в знак Близнецов, привлекая больше энергии и внося беспокойство в ваши отношения. Вам захочется романтики и приключений, но это не будут отношения, основанные на верности и доверии. Важно убедиться, что вы не теряете глубокое партнерство только потому, что ощутили внезапное желание новизны. Полнолуние заставит расставить приоритеты и столкнуться с последствиями необдуманных поступков.

25 мая: Юпитер в Близнецах

Юпитер в астрологии считают планетой изобилия и удачи. 25 мая состоится переход Юпитера с земного знака Тельца в безудержный и активный знак Близнецов.

Важнейшим аспектом Юпитера в Близнецах является то, что ваши слова будут иметь большую силу. Успех принесут переговоры, собеседования и другие виды коммуникации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие испытания ждут все знаки зодиака в конце весны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.