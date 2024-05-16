Четыре знака будут страдать в конце мая: кого ждут неприятности

Сезон Тельцов принес сравнительно стабильные и благоприятные события, однако в конце мая все должно измениться. Начнет доминировать хаотическая энергия сезона Близнецов, что может нанести особый вред некоторым знакам зодиака.

Согласно прогнозу, вызовы и испытания ждут Тельцов, Раков, Козерогов и Рыб. Смена энергетики может заставить их сильно страдать в последние дни мая.

Телец

В начале года удача была на вашей стороне, однако после белой полосы традиционно приходит черная. Может оказаться, что нынешний образ жизни повлек за собой серьезные финансовые проблемы. Накопление сбережений поможет пережить этот трудный период. Было бы хорошо отказаться от шумного образа жизни и отдохнуть.

В конце мая также придется учитывать последствия своих действий. Для кого-то урок будет болезненным, а для кого-то – поучительным. Эти жизненные уроки помогут двигаться дальше, учитывая свои ценности.

Рак

Вы как будто поставили жизнь на паузу. Работа, не доставляющая удовольствия, скука в отношениях или отсутствие контакта с друзьями – это лишь некоторые из аспектов, на которые вы теперь жалуетесь. Ситуация не изменится, если вы не возьмете на себя ответственность. Конец мая будет довольно трудным периодом. Вы полностью погрузитесь в апатию и будете чувствовать бессилие что-то изменить.

Следует помнить, что после каждого тяжелого периода наступают лучшие времена. Тяжкий труд окупится, но со временем.

Козерог

В жизни вы больше всего цените равновесие и покой. По этой причине конец мая может быть для вас очень тяжелым. На смену размеренному распорядку придет настоящий хаос, нарушающий внутреннее спокойствие. Слишком интенсивный темп жизни, поездки или визиты могут заставить людей этого знака перестать уважать свои потребности и подстраиваться под других.

В конце мая вы почувствуете усталость и захотите сбавить темп. К сожалению, долгожданный отдых может и не наступить. Чтобы избежать выгорания, необходимо будет отказаться от определенных аспектов, которые до сих пор были очень важны.

Рыбы

В конце мая вам может не повезти. Этот период принесет множество испытаний. Проблемы потребуют нового подхода и радикальных решений. Обычно вы руководствуетесь интуицией, но в этот раз следует учесть и практические аспекты.

Следует остерегаться давления со стороны посторонних людей. На этот раз следует руководствоваться не эмоциями, а разумом. В этот сложный период вы больше всего сможете рассчитывать на помощь дружеских земных знаков. Они дадут объективную оценку любой ситуации и будут готовы поддержать добрым советом.

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