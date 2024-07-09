Четыре знака получат сигнал от вселенной в июле: чего ждать

Июль этого года приносит с собой множество изменений, предвещая некоторые тяжелые транзиты в августе. Четыре знака зодиака ощутят сильные действия этих транзитов прямо сейчас.

Астрологи рассказывают, что месяц начался с перехода Нептуна в ретроград 2 числа. В тот же день Меркурий вошел в знак Льва. Молодая Луна в Раке 5 июля принесла с собой время эмоционального осознания и размышлений. С 11 числа в созвездии Льва окажется Венера и принесет с собой энергию огня.

А 20 июля в знак Близнецов войдет Марс, что принесет энергию для побед. На следующий день нас ждет полнолуние в Козероге – время размышлений о наших отношениях с властью и контролем. За этим последует сезон Льва, а с 25 июля Меркурий окажется в Деве. Читайте дальше, чтобы узнать, какие знаки смогут лучше всего воспользоваться такими транзитами.

Овен

В начале месяца планеты в Раке сигнализируют о времени, чтобы расслабиться и сделать несколько более методичных шагов к цели. Вы имеете огромную силу, но пора направить эту энергию на достижение равновесия и обновления. Концентрация планет в водных знаках сосредоточит вас на эмоциональном исцелении, а молодая Луна в Раке обратит ваше внимание на дом и семью.

Это может показаться странным, но вам нужно научиться замедляться, если вы хотите и дальше добиваться успеха в своей карьере. Ретроградный Сатурн с 29 июня заставляет вас воспринимать жизнь через эмоциональную призму. Прежде чем мы войдем в колдовство и силу сезона Льва, вам важно добавить в свой распорядок дня заземляющую и успокаивающую энергию.

Примите этот период самоанализа и эмоционального роста. Поступайте так, как будет лучше для вас, достижения ваших амбиций и чувства цели. Потратьте этот месяц на то, чтобы развить свое внутреннее "я", сосредоточиться на собственном эмоциональном благополучии и создать прочную основу для будущего.

Козерог

И июльским новолунием вам стало понятно, как вы заботились о своих отношениях, особенно о том, были ли вы рядом с людьми, которых любите. Для вас начинается период анализа и честности с собой. Два подряд полнолуния в вашем знаке показывают: пора взять на себя больше ответственности за свои действия. Полная Луна в июле позволит вам поразмыслить о том, что вы открыли семь месяцев назад, когда в вашем знаке родился молодой месяц.

Сезон Рака побуждает вас сосредоточиться на партнерских отношениях, а также развивать свою независимую сторону. Как кардинальный знак, управляемый стремлением добиваться успеха, вы теперь склонны думать о том, что лучше для вас, и прислушиваться к своему телу.

Это время для самоанализа и баланса. Подумайте о своих отношениях и личных целях. Используйте этот период, чтобы развивать свои связи с другими людьми и собственное благополучие. Воспользуйтесь возможностью согласовать свои амбиции с эмоциональным здоровьем, обеспечивая более сбалансированный и полноценный путь вперед.

Водолей

Когда 5 числа молодая Луна взошла в Раке, вам стало важно принять свою эмоциональность. Не бойтесь показывать то, что вы чувствуете. Пора построить более крепкую эмоциональную связь с вашим партнером, как раз перед тем, как Солнце войдет во Льва и пройдет транзитом по дому ваших отношений.

Вселенная сейчас предлагает вам улучшить ваши отношения при условии, что вы работаете над личным исцелением. Если вы будете более открытыми и честными с друзьями или партнером, это поможет развить крепкие связи. Этот период также фокусирует внимание на вашем 12-м доме с Новолуние в Козероге, позволяя вам воссоединиться со своими мечтами.

Хотя это может показаться сложным транзитом, полнолуние позволит вам закрыть немало завершенных разделов до того, как Солнце войдет в ваш знак. Когда Солнце перейдет во Льва 22 числа, вы почувствуете плодотворные связи и сможете сосредоточиться на своих целях. Откройте свое сердце, залечите прошлые раны и укрепите свои отношения. Проходя через эти транзиты, вы увидите более глубокие связи и более ясный путь к своим стремлениям.

Скорпион

Ваша правящая планета Марс будет находиться в вашем доме партнерства в начале месяца, что может вызвать конфликт в ваших отношениях, если вы не готовы идти на компромисс. Слушайте своих друзей или партнеров, так вы научитесь видеть все стороны уравнения.

Когда Марс перейдет в Близнецы 20 числа, вы можете почувствовать разочарование. Однако вы будете способны взять на себя инициативу в учебе или на работе, потому что Венера, Меркурий и Солнце в этом месяце будут во Льве. Хотя вас все видят, вы все равно можете чувствовать себя в тени, поскольку Марс в Близнецах делает самовыражение проблемным.

Но вы – знак, понимающий ценность терпения и трудолюбия. Вы добьетесь успеха, если вас не заставят спешить. Двигайтесь вперед спокойно и неукоснительно, это дает гарантию, что вы закончите начатое. Найдите баланс между видимостью и самоанализом. Ваша способность ориентироваться в сложных эмоциях и ситуациях послужит хорошей службой. Сохраняйте спокойствие, внимательно слушайте и делайте размеренные шаги к своим целям. Такой устойчивый подход поможет вам добиться успеха и сохранить гармонию в отношениях.

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