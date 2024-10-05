Четырем знакам не будет везти в октябре: кому светят неприятности

Октябрь принесет много перемен. Сезон Весов будет способствовать поискам, открытиям, переездам и трансформациям. Меркурий присоединяется к Солнцу в Весах 4 октября – этот транзит откроет новые пути к перспективным изменениям.

12 октября Марс войдет в Скорпион, начиная динамичный шестинедельный период. Однако астрологи отмечают, что нескольким знакам следует быть очень осмотрительными и не принимать судьбоносные решения. С началом сезона Скорпиона между Сатурном, Солнцем и Меркурием образуется мощный тригон, который усилит эмоциональную энергию – придется столкнуться со своими страхами.

Рак

Вы будете испытывать большее давление, чем обычно. Октябрь станет месяцем стрессов и вызовов, однако, упорно работая, вы сможете преодолеть все трудности. Верьте в свой потенциал. Вернитесь в свой ритм, попросив помощи у коллег вместо того, чтобы держать все в себе. Как только вы ощутите покой, вы сможете гибко реагировать на изменения в вашем окружении.

Возможны мелкие конфликты с семьей, но если вы не будете слишком импульсивны и просто поговорите откровенно, ситуация быстро придет в норму. В финансовых делах будут неожиданные издержки, которые заставят перейти в режим экономии.

Скорпион

В октябре следует расставить приоритеты. В худшем случае вас могут покинуть не только близкие люди, которым вы доверяли, но и ваша удача. Помните, что быть благодарным и внимательным – ключ к улучшению общения. Ваша концентрация резко снизится, и вы начнете совершать больше ошибок, чем обычно.

Возможно, вам захочется немного похвастаться и прибегнуть к лишним затратам. Тщательно подумайте, действительно ли вам необходимы дорогие брендовые вещи, которыми вы захотите произвести впечатление. Астрологи говорят, что придется также обратить внимание на здоровье. Вы можете встретить кого-нибудь, кто вернет вам давно потерянные воспоминания. Уйдя в ностальгию, вы утратите гармонию и чувство баланса. Уделите приоритет отношениям, в которых вы оба можете развиваться, прежде чем спешить с чем-то другим.

Козерог

Если вы попадете в плен негативных мыслей и потеряете мотивацию, то можете не заметить перспективных возможностей. Будьте внимательны к финансам – в дружеских отношениях появятся трещины из-за займа денег. Какой бы малой ни была сумма, установите четкие правила.

Что касается здоровья, важно помнить о витаминных и минеральных добавках, поскольку в это время мы будете быстро и легко уставать. Если вы чувствуете себя плохо, как можно скорее обратитесь к врачу.

Не спешите на работе и тщательно выполняйте каждое задание, чтобы оправдать ожидания. Настойчивость и терпение помогут получить более высокий пост в будущем. Когда речь заходит о межличностных отношениях на рабочем месте, вам лучше стремиться быть хорошим слушателем, а не излишне болтать.

Рыбы

Вы можете быть недовольны своим текущим положением и постоянно будете мыслями возвращаться в прошлое. В какой-то момент все произошло не так, как вы планировали. Вы жалеете и корите себя, что, возможно, повернули не туда, сделали неправильный выбор. Будьте гибки и адаптируйтесь к текущей ситуации, стараясь плыть по течению будущего. Путь к успеху будет постепенно открываться.

Будьте осторожны, чтобы не потерять финансовую подушку. Не обольщайтесь на рисковые инвестиции. На работе ситуация будет нестабильной. Задания, которые предстанут перед вами, будут слишком сложными или непонятными. Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что вы тщательно изучили все аспекты. Ошибка по невнимательности может привести к роковым результатам.

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