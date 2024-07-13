Что дети в СССР часто жевали вместо жвачки: последствия страшно вообразить

Пищевых продуктов в СССР не хватало – даже мясо или масло достать было сложно, что говорить о разных вкусностях вроде сладостей. А привычная сейчас жевательная резинка считалась настоящей роскошью.

Тем не менее, советские дети пытались придумывать альтернативу популярным лакомствам. И иногда эта альтернатива могла быть опасна для здоровья. OBOZ.UA рассказывает подробнее.

Долгое время жевательная резинка в СССР осуждалась как символ капитализма. Впрочем, юным гражданам эти условности были не слишком интересны и они искали для себя способы заменить чем-то популярное кондитерское изделие. Часто под руку им попадался битум.

Битумы – это группа химических веществ, являющихся продуктом нефтепереработки. Битум, который жевали дети, использовался, в частности, для прокладки асфальтных дорог и изоляции зданий. Его куски можно найти, например, на стройках и на крышах.

Чтобы разжевать кусок битума, требовалось минут 30-40. По вкусу такая субстанция напоминала парафин – приятного вкуса не имела, но давала ощущение жирности.

После жевания битума во рту образовывался чёрный налет. А еще такая импровизированная жвачка могла вырывать из зубов пломбы. Не говоря уже о том, что битум содержит токсичные вещества, вредящие здоровью. Если проглотить кусок такой "жвачки", оно не переварится и со временем выйдет естественным путём.

Тем не менее, детей не останавливали даже попытки объяснить им это. Они искали куски битума, делили его между собой и разжевывали в течение длительного времени. Примечательно, что свою жвачку в Советском Союзе начали производить аж в конце 1970-х гг., накануне Олимпиады в Москве.

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