Что можно и чего не стоит делать во время портала 'Врата Льва', который закроется 12 августа

Портал Врата Льва, также известный как "период трех восьмерок", является самым мощным порталом проявления года. Солнце в это время выстраивается в ряд со звездой Сириус и поясом Ориона, создавая огромный космический шлюз, через который бьет поток космической энергии преобразования.

Астрологи утверждают, что именно в этот период важно начать проявлять себя. Формируйте планы и давайте другим увидеть себя во всей красе – это приведет вас к успеху. При этом не забывайте придерживаться рекомендаций по поводу того, что можно и что нельзя делать в этот день.

Что делать: прислушивайтесь к сигналам и проявляйте себя

Попытайтесь не занижать себе настроение печальными историями и песнями. Ведь именно сейчас вы можете лучше всего настроиться на энергию Вселенной, а навеянная грусть вам в этом не только помешает, но и привлечет больше грусти в вашу жизнь.

Постарайтесь окружить себя тем, что вас действительно вдохновляет. Смотрите на красивое, общайтесь с приятными людьми, наполняйтесь радостью через все возможные каналы.

Чего не делать: не пишите бывшим и не возвращайтесь к старым привычкам

Вместе с открытием портала Врат Льва в этом году мы переживаем пять ретроградов. Поэтому мы можем почувствовать искушение исследовать прошлое и восстановить связь с былым. Но для этого сейчас совсем не время. В этот мощный период важно идти вперед, а не двигаться назад. Преданность будущему должна быть больше, чем приверженность прошлому.

Прямо сейчас Вселенная дает нам два варианта: развиваться и проявляться или двигаться вперед, нацелившись на счастье. Поэтому сделайте себе услугу, не отвечайте на сообщения бывших, не возвращайтесь к привычкам, от которых пытаетесь избавиться, не встревайте в привычные токсичные циклы. Двигайтесь вперед и оставайтесь в гармонии со своим наивысшим Я.

Что делать: мечтайте

Мечты – это одна из самых лучших форм проявления. Особенно сейчас, когда в ретрограде находится Нептун. Когда у вас появится свободное время, отправляйтесь в тихое спокойное место и в деталях представьте, чего вы хотите больше всего.

Возможно, вы надеетесь на финансовый успех или хотите построить крепкие гармонические отношения. Позвольте себе испытать эти эмоции, как будто вы уже получили все, чего хотите. Направить эту счастливую энергию во Вселенную прямо сейчас — лучший способ настроиться на свое настоящее "я" и в конце концов реализовать эти желания.

Что делать: практикуйте благодарность

Лучшее, что вы можете сделать прямо сейчас, это практиковать благодарность. Проснувшись утром, сразу открывайте блокнот – бумажный или в телефоне – и записывайте все, за что вы чувствуете благодарность именно в этот момент. Это может быть даже что-нибудь незначительное, например чашка кофе, которую вы выпили вчера утром. Запишите все и включите любимую музыку.

Возвращайтесь к практике благодарности в течение дня каждый раз, как почувствуете влечение к этому. Например, запишите: "Я чувствую благодарность за свою семью", а затем напишите: "Я хочу поблагодарить за свою новую машину". Позвольте себе помечтать, что у вас будет еще больше поводов для благодарности.

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