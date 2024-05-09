Что нельзя сажать возле кабачков: можете погубить весь урожай

Иногда случается, что несмотря на все усилия и подкормки, овощи вырастают слабыми и мелкими. Причиной может быть неправильное соседство на грядках – культуры начинают конкурировать за свет и питательные вещества или их атакуют общие вредители.

Кабачки – довольно неприхотливые овощи, однако, посадив их в неправильном месте, можно погубить весь урожай. Какие культуры станут идеальными соседями для кабачков и где их лучше не сажать – читайте в материале OBOZ.UA.

Где не стоит сажать кабачки

Кабачки не требуют тщательного ухода. Выбрав правильное место, достаточно будет только периодического полива в период жары или внесения удобрений в почву перед посадкой.

Некоторые культуры будут подавлять рост и развитие кабачков. Это, в частности, их близкие родственники:

тыквы;

огурцы;

цуккини;

патиссоны;

болгарский перец.

Эти овощи будут конкурировать между собой за воду и полезные вещества, поэтому, посадив их рядом, щедрого урожая ждать не стоит.

Кроме того, указанные культуры часто атакуют вредители. Они даже могут заражать друг друга общими болезнями, что отрицательно скажется на плодородии.

Где можно посадить кабачки

Хорошими соседями для кабачков станут:

помидоры;

капуста;

редис;

кукуруза;

подсолнечник;

бобовые культуры;

лук;

чеснок;

свекла.

Черная редька, говорят эксперты, положительно отразится на урожайности, ведь эта культура отпугивает вредителей.

Помидоры будут защищать кабачки от восковой моли, тли и пильщиков.

Лучше сажать кабачки на грядке, где в прошлом году росли бобовые культуры – это природные удобрения, которые насыщают почву азотом и улучшают плодородие.

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