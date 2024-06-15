Что означает символ треугольника на этикетке одежды: это должны знать все

Каждому человеку хочется, чтобы его одежда оставалась в хорошем состоянии как можно дольше. Однако для этого нужно правильно ухаживать за ней.

Неправильная стирка может привести к усадке одежды, повреждению ткани и т.п., поэтому следует соблюдать рекомендации от производителя. Как это сделать, рассказал The Sun.

На каждой единице одежды есть бирка, на которой напечатано до пяти основных символов. Они подсказывают, как правильно стирать, сушить и гладить изделие. Некоторые из них интуитивно понятны, но другие вызывают много вопросов, например, треугольник.

Треугольники на этикетке одежды дают инструкции о том, можно ли при стирке применять отбеливатели. Понимание их значений поможет сохранить вашу одежду в надлежащем состоянии, избежать повреждений и продлить срок ее службы.

Существует несколько вариантов символов с треугольником, каждый из которых имеет свое специфическое значение:

Пустой треугольник – вы можете без проблем отбеливать эту одежду;

– вы можете без проблем отбеливать эту одежду; Перечеркнутый треугольник или черный треугольник – ни в коем случае вещь нельзя отбеливать;

или – ни в коем случае вещь нельзя отбеливать; Треугольник с двумя диагональными линиями или треугольник с аббревиатурой CL и крестиком сверху – можно использовать только отбеливатель без хлора;

или – можно использовать только отбеливатель без хлора; Треугольник с аббревиатурой CL – можно использовать отбеливатель с хлором.

Неправильное использование отбеливателей может привести к значительным повреждениям ткани, изменению цвета или даже к полному уничтожению изделия. Они могут быть достаточно агрессивными, особенно содержащие хлор, поэтому не каждая ткань способна выдержать их воздействие. Поэтому перед стиркой обязательно ознакомьтесь с инструкциями на этикетках и следуйте им.

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