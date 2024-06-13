Что означает украинское слово 'баська'

Украинский язык богат диалектами, архаизмами и заимствованиями. Они придают его особый колорит и индивидуальность.

Одним из таких интересных и загадочных слов является "баська". О его значении читайте в материале OBOZ.UA.

Это слово не не является общепринятым в современном литературном украинском языке, но оно встречается в некоторых регионах Украины, а именно на западе. Его можно услышать в Вербное воскресенье, когда верующие массово несут в церковь веточки вербы.

Значение слова "баська"

В западноукраинских диалектах слово "баська" используется для обозначения пушистых, мягких ивовых почек, которые появляются ранней весной, также известные как "котики".

На Вербное воскресенье, вместо привычной для большинства украинцев поговорки "не я б’ю, верба б’є…" украинцы, использующие западный диалект, говорят "баська б'є, баська б'є, а за тиждень Паска є". При этом также принято в шутку бить друг друга.

Также слово баська представлено в словаре украинских научных и народных названий сосудистых растений, как приднестровское диалектное название всего растения ива.

Знание значения слова "баська" позволяет нам лучше понять украинский язык и культуру. Теперь, если вы окажетесь на западе Украины за неделю до Пасхи, диалект точно не собьет вас с толку.

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