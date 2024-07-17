Что означает украинское слово 'шарітися': какие синонимы

Богатство украинского языка словами, которыми можно описать человека в разных ситуациях и состояниях, сложно оценить. Словари содержат массу красивых и ярких вариантов для любых ситуаций.

Одним из таких является слово "шарітися". OBOZ.UA рассказывает, что оно означает, в каких ситуациях будет уместным и чем его можно заменить, если вам понадобится синоним.

Итак, "шарітися" происходит от глагола "шаріти". А оно, в свою очередь, означает делаться красным, в основном когда речь идет о лице человека.

Лукія почуває, як буйна гаряча хвиля обдає її. Ні з сього ні з того вона навіть шаріється перед бабою, почуває на щоках цей пал розшарілості і від цього зовсім ніяковіє (О. Гончар)

Впрочем, не обязательно. Когда что-то выделяется своим красным цветом, тоже можно употребить слово "шарітися".

Кров на шатах препишних шаріється, оксамит і парчу залива (Леся Украинка)

Если вы ищете синонимы к этой лексеме, вот какие варианты предлагают словари:

жаріти;

жевріти;

зарум'янюватися;

красіти;

нарум'янюватися;

палати;

паленіти;

пломеніти;

рожевіти;

розжеврюватися;

розрум'янюватися;

рум'янитися;

рум'яніти;

рум'янітися;

червоніти;

червонітися.

Частным случаем употребления слова "шарітися" можно считать тот, когда им описывают состояние неловкости, чувство стыда. Например, в таком смысле его можно употребить во фразеологизме "зашарівся, як маків цвіт".

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