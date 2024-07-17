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Что означает украинское слово "шарітися": какие синонимы

Юлия Потерянко
Rest
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Что означает украинское слово 'шарітися': какие синонимы

Богатство украинского языка словами, которыми можно описать человека в разных ситуациях и состояниях, сложно оценить. Словари содержат массу красивых и ярких вариантов для любых ситуаций.

Одним из таких является слово "шарітися". OBOZ.UA рассказывает, что оно означает, в каких ситуациях будет уместным и чем его можно заменить, если вам понадобится синоним.

Итак, "шарітися" происходит от глагола "шаріти". А оно, в свою очередь, означает делаться красным, в основном когда речь идет о лице человека.

Лукія почуває, як буйна гаряча хвиля обдає її. Ні з сього ні з того вона навіть шаріється перед бабою, почуває на щоках цей пал розшарілості і від цього зовсім ніяковіє (О. Гончар)

Впрочем, не обязательно. Когда что-то выделяется своим красным цветом, тоже можно употребить слово "шарітися".

Кров на шатах препишних шаріється, оксамит і парчу залива (Леся Украинка)

Если вы ищете синонимы к этой лексеме, вот какие варианты предлагают словари:

  • жаріти;
  • жевріти;
  • зарум'янюватися;
  • красіти;
  • нарум'янюватися;
  • палати;
  • паленіти;
  • пломеніти;
  • рожевіти;
  • розжеврюватися;
  • розрум'янюватися;
  • рум'янитися;
  • рум'яніти;
  • рум'янітися;
  • червоніти;
  • червонітися.

Частным случаем употребления слова "шарітися" можно считать тот, когда им описывают состояние неловкости, чувство стыда. Например, в таком смысле его можно употребить во фразеологизме "зашарівся, як маків цвіт".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем заменить русские сленговые слова типа "зашквар" или "я не вывожу".

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