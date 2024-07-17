Что означает украинское слово "шарітися": какие синонимы
Богатство украинского языка словами, которыми можно описать человека в разных ситуациях и состояниях, сложно оценить. Словари содержат массу красивых и ярких вариантов для любых ситуаций.
Одним из таких является слово "шарітися". OBOZ.UA рассказывает, что оно означает, в каких ситуациях будет уместным и чем его можно заменить, если вам понадобится синоним.
Итак, "шарітися" происходит от глагола "шаріти". А оно, в свою очередь, означает делаться красным, в основном когда речь идет о лице человека.
Лукія почуває, як буйна гаряча хвиля обдає її. Ні з сього ні з того вона навіть шаріється перед бабою, почуває на щоках цей пал розшарілості і від цього зовсім ніяковіє (О. Гончар)
Впрочем, не обязательно. Когда что-то выделяется своим красным цветом, тоже можно употребить слово "шарітися".
Кров на шатах препишних шаріється, оксамит і парчу залива (Леся Украинка)
Если вы ищете синонимы к этой лексеме, вот какие варианты предлагают словари:
- жаріти;
- жевріти;
- зарум'янюватися;
- красіти;
- нарум'янюватися;
- палати;
- паленіти;
- пломеніти;
- рожевіти;
- розжеврюватися;
- розрум'янюватися;
- рум'янитися;
- рум'яніти;
- рум'янітися;
- червоніти;
- червонітися.
Частным случаем употребления слова "шарітися" можно считать тот, когда им описывают состояние неловкости, чувство стыда. Например, в таком смысле его можно употребить во фразеологизме "зашарівся, як маків цвіт".
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