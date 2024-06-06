Что подарить маме на день рождения: подарки от всего сердца

День рождения мамы – это всегда особый праздник, на который хочется найти подарок, приносящий радость. Но это задача не из простых, ведь нужно точно угадать желание именинницы.

Несколько удачных вариантов, которые порадуют практически любую женщину, подскажет OBOZ.UA. Не забывайте при этом, что выбирать нужно от всего сердца.

Семейная фотосессия

Мечта каждой мамы, особенно, если ее дети уже взрослые, это собрать всю семью вместе. Что бывает очень непросто. Поэтому договоритесь заранее о семейной фотосессии, на которую обязательно явятся все. Позовите фотографа на семейный ужин в честь праздника или арендуйте студию. Главное условие: не принимать приглашения на фотосет нельзя. Это подарок для мамы!

Техника для комфорта

Конечно, мама может обрадоваться особой сковороде или функциональной мультиварке. Но если вы хотите порадовать ее техникой к празднику, выбирайте вариант, который создаст ей комфорт, а не заставит больше работать, пусть и с радостью. Что это может быть? Увлажнитель воздуха или его осушитель – в зависимости от условий жилья, фитолампа, если она любит комнатные цветы, массажер, электроодеяло. В конце концов, можно подарить робот-пылесос или автоматическую систему для мытья окон – они по-настоящему облегчат маме домашнюю работу.

Вышиванка

Хотите, чтобы ваша мама чувствовала себя особенной и была в абсолютном восторге, подарите ей уникальную вышиванку. В идеале – созданную своими руками. Можно заказать вещь в мастерской вышивки – ручной или машинной, зависит от бюджета. А можно купить готовую вещь. Они сейчас бывают на разный кошелек.

Отдых

О чем мамы часто забывают, так это хорошо отдохнуть. Поэтому подарите ей некоторое время, которое она проведет в полном расслаблении. Это может быть поход в СПА-салон или на массаж, выходные в загородном отеле, прогулка на лошадях или, если бюджет позволяет, путешествие или поездка на курорт.

Умный гаджет

Чтобы оставаться с мамой на связи, подарите ей новый смартфон или планшет. А то и ноутбук, если она любит смотреть кино онлайн и много переписывается с подругами в мессенджерах. Некоторые мамы не откажутся от новой игровой приставки или крутых наушников, в которых можно, например, выходить на пробежку. Кстати, если мама любит спорт, фитнес-трекер тоже станет хорошим выбором.

Повербанк или зарядная станция

Что сейчас станет классным подарком, так это мощный повербанк или зарядная станция, которая поможет длительное время продержаться без электропитания. К счастью, выбор подобных устройств сейчас действительно велик и можно подобрать вариант под любые потребности и условия эксплуатации.

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