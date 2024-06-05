Что подарить мужу на день рождения: топ-10 вариантов, способных удивить

День рождения любимого – особый праздник, к которому хочется подготовиться как можно лучше. При выборе подарка следует учитывать индивидуальные потребности и увлечения именинника. Учтите возраст и интересы, или выберите универсальный презент, который будет полезным и практичным.

Не обязательно выбирать дорогие вещи, главное – чтобы подарок был от сердца. OBOZ.UA собрал самые лучшие идеи подарков для мужчин.

Геймерская техника и аксессуары

Если ваш мужчина обожает онлайн игры, отличным подарком будет геймерская техника или аксессуары. Например, игровая приставка, новая клавиатура, качественная мышка, камера, подставка, адаптер, очки виртуальной реальности и тому подобное пригодятся ярым геймерам.

Набор инструментов

Собрать мебель, починить технику или повесить полку дома может практически каждый мужчина. Универсальным подарком будет набор инструментов. Можно выбрать как стандартный набор, так и строительные, слесарные и другие варианты инструментов.

Гриль, барбекю или мангал

Что может быть лучше, чем семейные выходные на открытом воздухе? И что может быть вкуснее блюд, приготовленных на мангале? Подарите мужчине мангал, гриль или барбекю. Муж с радостью приготовит вкусное мясо, ароматную рыбу или овощи-гриль на открытом воздухе, как бонус – представится возможность чаще выезжать с семьей и друзьями на пикники. Большой выбор моделей позволит подобрать вариант под любые требования: это могут быть газовые устройства, варианты на дровах или на угле, портативные приборы, стационарные модели или раскладные изделия, отличающиеся по размерам или форме. Иногда переносные устройства комплектуются сумками или чехлами – их можно купить отдельно как подарок.

Духи

Духи – всегда актуальный подарок, он подчеркивает ваше внимание и любовь. Выбирайте вариант в соответствии с предпочтениями любимого – это могут быть древесные, пряные, кожаные, цитрусовые, фужерные, амбровые запахи.

Зарядная станция

Портативная зарядная станция станет действительно незаменимым устройством в современных реалиях. С помощью подобного оборудования можно заряжать разные приборы: телефоны, фонари, ноутбуки. При выборе модели принципиально пристально изучить свойства и особенности изделий. Лучше отдать предпочтение моделям с высокой мощностью, усиленной конструкцией и вспомогательными функциями. Чем больше разъемов, тем больше единиц техники можно подзарядить за раз.

Повербанк

В условиях отключений света полезен и обычный повербанк. С помощью портативного внешнего аккумулятора можно подзарядить мобильный телефон, планшет, смарт-часы и т.д. Есть и повербанки с улучшенными функциями: противоударные, водонепроницаемые, в металлическом корпусе, с быстрой или беспроводной зарядкой. К повербанку лучше сразу купить чехол, который защитит технику от внешних повреждений и продлит срок службы.

Рюкзак или сумка

Мужчине-военному можно приобрести тактический или туристический рюкзак. Удачным вариантом подарка будет и обычная сумка для хранения документов. Обратите внимание на прочность и износостойкость материалов, простоту эксплуатации, емкость, количество отделений и фурнитуру.

Тактические аксессуары

Среди этого раздела следует выделить следующие варианты:

спортивные очки с сменными линзами и прочной оправой;

часы в ударопрочном или влагонепроницаемом корпусе, оснащенные компасом, солнечной батареей, шагомером, пульсометром и т.д.

фляга или термос.

Мобильный телефон или аксессуары к нему

Мобильный телефон – всегда полезный и универсальный подарок. Если у вас ограниченный бюджет, приобретите, например, качественный чехол. Лучше обратить внимание на модели с влаго- и ударозащитой.

Подарки для хобби

Если у вашего мужчины есть творческое хобби – порадуйте его интересным тематическим подарком. Это может быть мольберт и краски, интересная книга, набор виниловых пластинок, музыкальный инструмент и т.д. – все зависит от предпочтений именинника.

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