Что портит даже самый лучший макияж: эксперт указала на ключевую ошибку

Не всегда ошибки в макияже кроются в неправильном нанесении или неточном выборе оттенков. Часто мы неправильно используем продукты, поэтому сталкиваемся с проблемами.

Об одной из самых больших таких ошибок рассказала в своем TikTok визажистка Тиффани Лампкин. По ее словам, женщины часто путают между собой два продукта, получая в результате липкий или растрескавшийся мейк. При этом, по словам Тиффани, эту ошибку она наблюдает все 15 лет своей карьеры.

Как рассказала визажистка, подводят женщин спреи, которыми они завершают свой мейк. У нас они все называются фиксаторами, но присмотритесь к упаковке – на ней будет написано либо setting spray, либо fixing spray. И это неспроста.

Если вы видите на флаконе надпись setting spray, это означает, что средство предназначено для увлажнения макияжа придания коже более естественного вида. Однако главным ингредиентом такого продукта является вода, а значит, его фиксирующие свойства будут не слишком высокими. К тому же setting spray не устойчив к влаге и поту. Поэтому он не зафиксирует ваш мейк как следует.

Тем, кто стремится добиться настоящей стойкости макияжа, Тиффани предложила обратить внимание на fixing spray. Такие продукты содержат спирт, поэтому использовать их каждый день не стоит. Зато они отлично фиксируют косметику и делают ее водостойкой, поэтому подходят для использования во время особых событий, таких как свадьба или выступления на сцене. Продукты с меткой fixing spray также содержат такие компоненты, как бутан и карбонат магния, которые по сути просто впитывают все жиры.

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