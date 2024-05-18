Что такое 'кульчики' и откуда происходит украинское слово: объяснение

Украинский язык скрывает в своих глубинах множество интересных и необычных слов. Диалекты – это то, что делает ее особенной и невероятно колоритной.

Одним из интересных диалектных слов являются "кульчики". Читайте подробнее о его значении и происхождении в материале OBOZ.UA.

"Кульчики" – это диалектическое название популярных украшений, которые, как правило, надевают на уши. Они широко известны как серьги.

Примеры:

Вона така щаслива, бо нещодавно прикупила собі гарні кульчики;

Вони обмили її від ніг до голови запашною водою, старанно підрізали їй нігті на руках і ногах і пофарбували їх рудою хною, підмазали очі, простромили в уші розкішні перлові кульчики;

Я не можу вирішити, що мені найбільше хочеться отримати в подарунок, каблучку чи кульчики.

Этимология

Название "кульчики" происходит из польского языка от слова kulczyk (серьга), возникшее от слова kulka – ласкового слова kula (шар), ведь серьги часто имеют именно округлую форму, и слова kolczyk – ласковой формы слова kolce (кружок, кольцо).

Известный учитель украинского языка и языковед Александр Авраменко также рассказывал об этом диалектизме.

Некоторые люди считают, что диалектные слова портят литературный язык, однако Авраменко с этим не согласен. Он считает, что они передают колорит определенной местности и призвал не сторониться их в бытовом общении.

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