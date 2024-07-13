Дайте вещам вторую жизнь: как избавиться от царапин на стали-нержавейке

В повседневной жизни мы окружены обилием предметов, изготовленных из нержавеющей стали. Это может быть кухонная утварь, бытовая техника, сантехника или даже мебель.

Этот материал довольно прочный, но не неуязвимый и может поцарапаться. О том, как спасти свои вещи и избавиться от повреждений, рассказал Better Homes & Gardens.

Нержавеющая сталь – это сплав железа, хрома, никеля и других элементов. Она устойчива к ржавчине, теплу и бактериям, подлежит переработке и легко чистится. Однако, несмотря на прочность и упругость, этот материал очень легко поцарапать.

Самой распространенной причиной повреждения нержавейки является неправильная чистка. Использование абразивных губок или агрессивных химикатов может оставить заметные следы.

Совершенно незначительные поверхностные повреждения можно удалить с помощью полировки, но, чтобы избавиться от глубоких царапин, придется приложить больше усилий.

Удаление легких царапин из нержавеющей стали

Если ваш прибор имеет защитное или синтетическое покрытие, для удаления или скрывания царапин может потребоваться специальное коммерческое средство для полировки нержавеющей стали.

Перед тем, как начинать полировку, следует очистить поверхность мылом для мытья посуды или мягким моющим средством и водой и высушить. Возьмите полировальную смесь, которую вы приобрели или сделайте ее самостоятельно из пищевой соды, воды и зубной пасты.

Затем нанесите ее на царапины и мягкой влажной тканью вотрите ее вдоль зерна нержавеющей стали. Не используйте круговые движения.

Затем промойте поверхность водой, слегка сбрызните ее белым уксусом, высушите и отполируйте, используя несколько капель масла и салфетку из микрофибры.

Удаление глубоких царапин из нержавеющей стали

При глубоких царапинах можно купить и воспользоваться набором для удаления царапин с нержавеющей стали.

Однако если у вас нет возможности или времени искать коммерческие средства, то нанесите несколько капель растительного масла на губку для чистки поверхностей из нержавеющей стали без покрытия и двигаясь вдоль зерна постепенно удалите повреждения. Однако не нажимайте на губку слишком сильно. Также можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу (400–600), замоченную в воде в течение нескольких минут.

Затем очистите поверхность белым уксусом и влажной тканью и отполируйте ее растительным маслом.

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