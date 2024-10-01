Делают дом еще грязнее: названы вредные привычки в уборке

Не появлялось ли у вас иногда такое странное ощущение – вы будто делаете уборку все более тщательно, а в доме становится только грязнее? Поверхности покрываются липким налетом, пятна превращаются в стойкие загрязнения и пыли становится все больше.

Причиной этого могут быть неправильные привычки в уборке. Издание Southern Living опросило экспертов по клинингу, и они указали, что именно люди часто делают не так и почему это вызывает проблемы с чистотой.

Используют средство для мытья посуды повсюду

Средство для посуды отлично растворяет жир и оно действительно удобно для уборки, особенно на кухне. Но этот тип детергента нуждается в смывании, а достаточно тщательно удалить остатки мыла получится далеко не со всех поверхностей. Результат – липкий налет, притягивающий грязь и пыль. Именно поэтому во многих случаях раствор уксуса или лимонной кислоты будет более эффективным для наведения чистоты.

Трут ковер, чтобы удалить пятна

Если вы начинаете энергично тереть ковер, если прольете или просыпете на него что-нибудь, вы фактически втираете загрязнение глубже в его волокна. После такого ухода спасти покрытие может только профессиональная чистка. Чтобы правильно чистить ковер, промокните пятно бумажным полотенцем или чистой салфеткой из микрофибры, легко нажимая на него, пока загрязнение не перестанет оставаться на полотенце. А после этого обработайте загрязненное место универсальным пятновыводителем. Его тоже не втирайте, а промокайте им волокна.

Покупают дорогие чистящие средства

Самые дорогие чистящие средства не всегда являются наилучшими. Обычно для бытовых загрязнений достаточно таких продуктов, как пищевая сода, белый уксус или лимонная кислота. Обработайте подходящим средством загрязненное место, дайте ему время подействовать, а затем смойте остатки водой и протрите досуха.

Не чистят посудомоечную машину

Большинство людей думают, что посудомоечные машины очищаются сами, но на самом деле их тоже нужно часто чистить и обслуживать. Начните с того, что снимите полки и корзины. Далее распылите на внутреннюю часть посудомоечной машины раствор воды и уксуса 1:1, а затем протрите дверцу, боковые стороны и дно чистой тканью. После установите все детали на место. Для дополнительной чистки запустите пустую пустую машину при высокой температуре без моющего средства.

Используют полироль для нержавеющей стали на кухне

С одной стороны, использование полироли для нержавеющей стали для чистки холодильника и других кухонных приборов оставляет поверхность чистой и блестящей. Но есть и оборотная сторона. Такие средства сильно притягивают пыль, шерсть домашних питомцев и другие мелкие загрязнители. А еще на обработанной поверхности легче остаются отпечатки пальцев.

Не чистят от пыли конденсатор холодильника

Обычно мы просто не видим эту часть, ведь она стоит почти вплотную к стене. Но пыль, которая собирается на конденсаторных змеевиках, может подниматься в воздух и циркулировать в вашем доме. А при значительном скоплении еще и нарушать функциональность холодильника. Чтобы решить проблему, просто пропыленосите конденсатор с помощью насадки для щелей. И под самым холодильником тоже уберите – это будет полезно.

Трут стены меламиновыми губками

Меламиновые губки отлично подходят для очищения множества поверхностей, особенно в ванных комнатах и кухнях. Единственное, чего следует избегать, – использования их для очищения потертостей со стен. Благодаря своим физическим свойствам меламин просто сдирает верхний слой краски или штукатурки, оставляя пятно на стене. Лучше мыть такие поверхности влажными губками или салфетками из микрофибры.

Чрезмерно увлекаются средствами для полов

Что бы вы ни выбрали – жидкость для мытья пола или полироль для вашего типа покрытия, со временем они обладают свойством накапливаться на поверхности. Образующаяся таким образом пленка притягивает грязь и со временем делает пол липким. Лучше начните уборку с чистки полов пылесосом и чаще мойте пол чистой теплой водой.

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