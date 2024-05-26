Деми-метод: как достичь идеального тона лица с минимумом косметики

На смену тщательному контурингу пришли тренды с 1990-х. Тридцать лет назад актуальным было природное атласное или матовое покрытие кожи, а не слишком выделенные скулы или другие акценты на четком контуре. Визажисты отмечают, что макияж в стиле 90-х будет стильным и универсальным решением, а идеального тона можно достичь и с минимумом косметики.

"Деми-метод" направлен на улучшение цвета лица без плотного покрытия и многослойного нанесения макияжа. Эксперты рассказали, как добиться идеального тона и скрыть недостатки кожи.

Известная визажистка Кара Брук подчеркнула, что эта техника требует определенной сноровки, однако нескольких тренировок будет вполне достаточно, чтобы освоить секреты нанесения незаметного макияжа.

Смысл деми-метода заключается не в том, чтобы скрыть вашу кожу под тонами тонального крема, консилера и других средств для контурирования, а в том, чтобы сбалансировать черты лица, сохранить естественное сияние и цвет, а также устранить маленькие недостатки.

Прежде всего, нужно освоить знаменитый цветовой круг – это инструмент для понимания цветовых гармоний. Теория цветов позволяет понять, как разные оттенки соотносятся друг с другом и как они воспринимаются человеческим глазом.

Все дело в достижении баланса не только между текстурами или продуктами, но, прежде всего, между цветами.

Главное – использовать цвет, противоположный тому, который вы хотите покрыть. К примеру, зеленый цвет может исправить красные или розовые недостатки, так же как розовые или оранжевые оттенки могут исправить синеватые или багровые темные круги. Просто примените эту теорию ко всему лицу. Делайте это тонко, небольшими штрихами, используя маленькие кисточки.

Что касается продуктов, Кара Брук отмечает, что на самом деле нет никаких правил. Они могут варьироваться от бронзера до консилера и средств для контурирования, но их следует всегда наносить в умеренном количестве. А начинать нужно с праймера и легкого тонированного крема с увлажняющим эффектом, который питает кожу, выравнивает цвет лица и поможет макияжу лучше держаться.

Аналогично можно выбрать тени для подчеркивания глаз. Сначала определите, какого цвета ваши глаза, и найдите цвет, самый близкий к этому на круге. Затем примените противоположный оттенок. Детальнее об этой технике – читайте в материале.

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