В сентябре и октябре состоится целый ряд знаковых астрологических и астрономических событий, которые могут непосредственно повлиять на судьбу нашей страны и каждого человека.

Огненный Конь пробуждает вулканы

Главные истории дня

Согласно Восточному лунному календарю в современный период мир живет под влиянием Огненного Коня. Сам Конь воспринимается различными духовными учениями как воплощение силы земли, при этом в этом году он является огненным. Сочетание в архетипе огня и земли может способствовать извержению вулканов. Учитывая ещё и начало Нового года по Восточному лунному календарю в день солнечного затмения. Именно об этом мы говорили еще в январе 2026 года. И такая активность действительно началась. В сентябре только в Индонезии пробудились целых шесть вулканов, которые до сих пор извергаются. В Гватемале извергается вулкан Фуэго, а на Сицилии – вулкан Этна. Извергается даже вулкан Кракатау. Напомним нашим читателям, что в 1883 году вулкан Кракатау взорвался. Сама гора, как и соседние острова, были полностью уничтожены, взрыв был слышен за несколько сотен километров (4800), взрывная волна несколько раз обошла Землю, у моряков на судах фиксировались нарушения слуха от звуковой ударной волны (на расстоянии 160 километров от эпицентра взрыва). На месте взорвавшегося вулкана Кракатау за эти годы вырос новый конус, который назвали Анак-Кракатау. Именно он начал извергаться несколько дней назад. Беспокойство вызывает возможность нового взрыва.

Три крупных вулкана (и четыре небольших) начали извергаться на Дальнем Востоке ещё в 2025 году, в том числе и те, которые "спали" более пяти веков. Всё это создаёт условия для активизации вулканов Китая, что может быть опасно для этой страны.

Кстати, считается, что августовская катастрофа, а именно сход ледников в Непале и Тибете, могла быть вызвана сейсмической активностью. Но в 2027 году не стоит ждать успокоения вулканов, так как это будет год Огненной Козы, и он снова начнётся с солнечного затмения 6 февраля 2026 года.

Природные катастрофы накануне осеннего равноденствия

В период с 18 по 20 сентября 2026 года некоторые небесные тела (звёзды и планеты) находятся на линии "оси катастроф" Альдебаран-Антарес (в частности, планеты Уран и Венера). По мнению астрологов различных астрологических школ, это должно вызвать в эти дни крупные природные катастрофы, связанные с водой, землетрясениями и обвалами в горах. Поэтому путешественникам рекомендуется в эти дни быть очень осторожными. В эти дни также вероятно обострение военных конфликтов и возможны интенсивные обстрелы.

Осеннее равноденствие

Это точка равновесия между Летним и Зимним солнцестояниями, когда день и ночь равны друг другу. Равновесие считается точкой, в которой усиливается присутствие Высшего (Абсолюта), поэтому различные духовные учения используют эти дни для богослужений и обрядов. Обычно обряды проводятся не в один день, а в течение нескольких дней (Дни равноденствия) с 21 по 25 сентября. В этом, 2026 году, астрономическое равноденствие наступает 22 сентября.

Весеннее равноденствие всегда посвящено богам, осеннее – богиням. Все духовные учения почитают Великую Мать Вселенных, которая живет в сердце всех богинь всех религий мира.

Какие обряды совершают в день Осеннего равноденствия? Зажигают три свечи, символизирующие Яву-Наву-Праву, чтобы обрести внутреннее равновесие. Загадывают желания. Выкладывают спираль из камней или свечей и входят в центр спирали. Пекут пироги с красной начинкой. Если женщина желает создать семью, она должна вслух произнести это в пространство возле дерева или кустарника с красными ягодами. Ещё поют песни благодарности или прославления Великой Матери Миров.

Комета 220P/McNaught и антикоррупционные скандалы

Это короткопериодическая комета, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 5,5 земных лет. Её начали наблюдать в июне 2026 года. Перед летним солнцестоянием, 14 июня, комета прошла точку перигелия. Внимание астрономов она привлекла в августе 2025 года, во время коридора затмений, когда её яркость внезапно увеличилась и достигла 7-й звездной величины. 7-я звездная величина находится на пределе возможностей человеческого глаза видеть небесные объекты, поэтому её заметили наблюдатели с острым зрением даже без телескопов и биноклей. Комета приближается к Земле и достигнет точки максимального сближения с нашей планетой 12 октября. Эта комета имеет ярко-зелёный цвет, который ей придаёт двухатомный углерод (C₂). Астрологи считают, что эта комета оказывает положительное влияние.

Считается, что именно влияние этой кометы вызывает многочисленные антикоррупционные скандалы. В звездной карте Украины в январе 2026 года исчезло влияние узла "демон разрушения", который пытался разрушить систему благодаря действиям внешних и внутренних врагов (агрессора и коррупции). Именно поэтому 2026 год считается годом начала реальных перемен к лучшему. Комета должна была "запустить" процесс уничтожения коррупции. И мы видим, что громкие антикоррупционные скандалы как раз и начались в июне 2026 года и до сих пор не утихают. Их количество будет увеличиваться. Но это хорошо для оздоровления страны. Комету можно увидеть на границе созвездий Кита и Тельца. А созвездие Тельца оказывает огромное влияние на Украину.

Равновесие между точками афелия и перигелия

Следующий важный день – это точка равновесия между афелием и перигелием земной орбиты вокруг Солнца. Она приходится на 5 октября. В этот день по всему миру проводят медитации для укрепления здоровья. Исследователи утверждают, что в этот день на Земле вибрируют пирамидальные и каменные культовые сооружения. И что существует даже фиксация этой вибрации приборами. В этот день рекомендуется заниматься любыми практиками, способствующими оздоровлению.

Накануне, 4 октября, произойдёт оппозиция Солнца и Сатурна, что заставит многих людей привести в порядок свой внутренний мир – от хаотичного состояния к состоянию порядка.

Яркие метеорные потоки

Яркие метеорные потоки Дракониды (пик 8–9 октября) и Ориониды (пик 21–22 октября) мы сможем наблюдать на звёздном небе. Считается, что звездные дожди благотворно влияют на человека, особенно на успехи в работе и развитие воображения. Поэтому тем читателям, у кого есть возможность наблюдать за звездным небом, могу посоветовать понаблюдать за этими метеорными потоками ночью.

Велесова Ночь или Ночь Мары

Завершит октябрь мистический День Силы, который обрядово отмечается почти всеми народами мира под разными названиями 31 октября. Согласно легендам, душа Природы переходит в потусторонний мир, чтобы снова вернуться весной. Это фактически точка равновесия между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием. В этот день многие культуры выражают почтение предкам. Но о днях в начале ноября мы расскажем подробнее чуть позже