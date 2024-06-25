День Конституции Украины: будет ли выходной на государственный праздник

28 июня украинцы будут отмечать 28-ю годовщину принятия Конституции. В этот день в 1996 году депутаты Верховной Рады приняли положения Основного Закона. Конституция вступила в силу со дня ее принятия.

Праздник в 2024 году приходится на пятницу. Будут ли украинцы иметь дополнительный выходной в годовщину принятия Конституции – читайте в материале OBOZ.UA.

Будет ли выходной 28 июня 2024 года

В Украине продолжает действовать военное положение. Уже в третий раз мы празднуем День Конституции в условиях полномасштабной войны. После принятия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" временно отменены праздничные дни, определенные в Кодексе законов о труде.

Эти ограничения будут действовать до окончания военного положения. Поэтому в этом году у украинцев не будет дополнительного выходного на День Конституции.

Интересные факты о Конституции

Украинская Конституция – одна из самых демократичных в мире. Основной Закон состоит из 161 статьи, собранных в 14 разделах. Тексту предшествует Преамбула.

Конституцию приняли спустя пять лет после обретения Украиной независимости. Над проектом парламентарии работали весь день и ночь с 27 по 28 июня.

Украина последней из постсоветских стран приняла Основной закон.

За почти 6 лет разработано 15 проектов Конституции. Больше всего споров шло о полномочиях власти, национальной символике, статусе русского языка, Крыма и частной собственности.

Произнося клятву на верность народу, президент кладет руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что если бы депутаты не смогли принять Конституцию, это сделал бы народ. Президент Леонид Кучма накануне исторического голосования издал указ о проведении референдума, однако необходимости в нем не возникло.

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