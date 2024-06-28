День Конституции Украины: интересные исторические факты об Основном Законе

Украина имеет богатую историю, полную величественных событий, которые сформировали ее как независимое и суверенное государство. Одним из них является принятие Конституции.

Основной Закон определяет правовые основы жизни общества и страны в целом. Об истории его создания рассказало издание Суспільне культура.

День Конституции Украины, отмечаемый 28 июня, является не только государственным праздником, но и важным символом национального единства, суверенитета и демократических ценностей. Также это единственный праздник, закрепленный в самом главном Законе страны.

История украинской Конституции имеет глубокие корни, которые уходят от времен древних государственных образований.

"Русская правда" Ярослава Мудрого

Считается, что украинское право начало принимать форму во времена киевского князя Ярослава Мудрого. Он создал "Русскую правду", которая давала возможность людям защищать свои права на жизнь, здоровье и имущество.

Первая юридическая конституция на территории Украины

3 мая 1791 года на территории современной Украины действовала Конституция Речи Посполитой. Она упразднила принцип единогласного принятия решений, укрепила исполнительную власть по принципу наследственной монархии и расширила права мещан. Однако действовал этот документ не долго, пока в 1795 году страна не поделилась между Россией и Австрией.

Конституция Филиппа Орлика

Самый первый в истории Украины конституционный акт – это "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского", известный как Конституция Филиппа Орлика. Этот документ оказал значительное влияние на развитие современного государственного устройства. И хотя он не вступил в силу, его принципы стали основой для будущих украинских конституционных документов.

Оригинал Конституции Филиппа Орлика находится в Национальном архиве Швеции. Документ написан на латыни, однако имеет украиноязычный вариант, подписанный гетманом. К сожалению, его оригинальная титульная страница все еще хранится в Москве.

Конституция УНР

29 апреля 1918 года в последний день своего существования Центральный совет принял Конституцию Украинской народной республики. Она провозглашала государственную независимость и территориальную целостность УНР, а также равенство прав граждан и демократические свободы. Однако документ так и не вступил в силу из-за государственного переворота гетмана Павла Скоропадского.

Конституции в СССР

Во времена Советского союза действовало четыре Конституции: 1919, 1929, 1937 и 1978 годов. В них также говорилось о демократических ценностях и свободах, которые гарантировали права человека, но на практике они не действовали.

Конституция 1996 года

После провозглашения независимости Украины была создана Конституционная комиссия, начавшая разрабатывать современную Конституцию. К 1996 года было создано по меньшей мере 15 постоянно обсуждавшихся, дополняемых и дорабатываемых вариантов документа. Наибольшие споры возникали между коммунистической стороной депутатов, которые отказывались поддерживать трезубец и сине-желтый флаг и те, которые не соглашались с автономным статусом Крыма.

По словам тогдашнего народного депутата Михаила Сироты, борьба была настолько упорной, что порой казалось, что "независимой Украины не будет". Однако наконец нардепы нашли компромисс и пошли друг другу на уступки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, будет ли действовать государственный выходной 28 июня в условиях военного положения.

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