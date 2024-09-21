22 сентября – день осеннего равноденствия – это не просто смена времен года, а настоящий портал в мир магии и трансформации. В этот день, когда день и ночь сравниваются, а ретроградный Меркурий усиливает космические энергии, открываются необычные возможности для перемен. Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по лабиринтам своей души. Мы вместе проделаем простые, но эффективные ритуалы, которые помогут вам привлечь в жизнь все лучшее. Готовы погрузиться в мир колдовства и самопознания? Присоединяйтесь!

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Що можна робити на осіннє рівнодення?

1. Завершення старих справ і звільнення від непотрібного

Ретроградний Меркурій підсилює енергії завершення. Це чудовий час для завершення проєктів, що давно тягнуться, та очищення простору від всього, що більше не потрібне. Старі зобов'язання і незавершені справи можуть нагадати про себе, і зараз найкращий час, щоб поставити крапку.

2. Підготовка до нових починань

Рівнодення – час для підготовки до нових етапів, але в ретроградний період не варто починати нові справи. Натомість варто планувати й осмислювати, як ви хочете розвиватися далі, переглядаючи свої цілі та стратегії.

3. Медитація та балансування енергії

Ретроградний період Меркурій може дезорієнтувати нас, але осіннє рівнодення створює можливість знайти внутрішній баланс. Медитації на баланс енергій світла й темряви, гармонії всередині себе допоможуть стабілізувати емоції та зменшити хаос, притаманний ретроградним періодам.

4. Ритуали вдячності

День рівнодення підсилює енергії вдячності, а ретроградна фаза закликає до роздумів над минулим. Під час цього періоду варто висловити подяку не тільки за досягнення, але й за всі уроки, які ви отримали цього року. Запаліть свічку і напишіть список подяк, концентруючись на позитивних змінах.

Що варто уникати в цей день?

Запуск нових проєктів Хоча рівнодення спонукає до оновлення, ретроградний Меркурій не сприяє новим починанням. Раджу вам уникати великих рішень і нових проектів. Це час для рефлексії та підготовки до майбутнього, а не для активних дій. Конфлікти та агресію У ретроградний період Меркурій часто створює непорозуміння та конфлікти. Осіннє рівнодення закликає до збереження гармонії, тому уникайте конфліктів та агресії. Якщо емоції загострюються, зосередьтеся на дихальних практиках та заземленні.

Ритуали на осіннє рівнодення

1. Ритуал очищення вогнем

В умовах ретроградного Меркурія ритуал очищення стає ще потужнішим. Запаліть свічку і спаліть аркуш із написаним переліком всього, від чого хочете звільнитися – старі емоції, страхи, обмеження. Уявляйте, як вогонь очищує вашу енергію і дозволяє рухатися далі.

2. Ритуал подяки Землі

Під час цього ритуалу зверніть увагу на те, що ретроградний період вимагає сповільнення й ретельного обдумування всіх своїх дій. Візьміть сезонні плоди й поставте їх на вівтар як символ подяки за врожай та уроки. Нехай це буде ваша жертва на благо майбутнього.

3. Ритуал балансу світла й темряви

Рівновага між світлом і темрявою стає особливо важливою в поєднанні з енергіями ретроградного періоду. Запаліть білу й чорну свічки, медитуючи над тим, як ці дві сторони співіснують у вашому житті. Ретроградний Меркурій допоможе глибше побачити, що саме потребує виправлення, а рівнодення дасть енергію для гармонізації.

Осіннє рівнодення 2024 року несе потужні енергії змін та очищення, підсилені ретроградним Меркурієм. Використайте цей день, щоб знайти баланс, звільнитися від непотрібного та налаштуватися на позитивні зміни в майбутньому. Будьте щасливі. Ваша відьма KrissTina.