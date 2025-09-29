Октябрь 2025 года будет очень богат на космические события, связанные с наблюдением комет, которых будет целых четыре (!). Это очень редкие небесные явления. Что же мы увидим в октябре и как это повлияет на нашу жизнь?

ДЕНЬ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ АФЕЛИЕМ И ПЕРИГЕЛИЕМ ЗЕМНОЙ ОРБИТЫ ВОКРУГ СОЛНЦА 5 ОКТЯБРЯ

День Силы 5 октября – один из важнейших 12 Дней Силы Колеса Года. Это точка равновесия между апогеем и перигеем орбиты Земли вокруг Солнца. В этот день делается много обрядов. 5 октября многие духовные течения планеты отмечают День Силы, поэтому в этот день принято загадывать желания. День является особенным, поскольку находится ровно посередине между афелием и перигелием орбиты Земли вокруг Солнца, наиболее близкой и наиболее удаленной точкой. Первый ежегодно выпадает на 6 июля, второй – на 6 января. Считается, что из космоса на Землю в этот день поступает повышенный поток энергии. Как подтверждение, 5 октября наблюдается даже вибрация пирамидальных сооружений (а также дольменоподобных сооружений и древних мегалитических храмов) на нашей планете.

День 5 октября даст людям возможность прийти в состояние равновесия после тех космических "штормов", которые были вызваны предыдущими космическими явлениями в сентябре 2025 года, а именно: лунным затмением 7 сентября, "реверсивным" коридором затмений (7 сентября – 21 сентября), солнечным затмением 21 сентября (что совпало с днями осеннего равноденствия) и тому подобное. В дни 5, 6 и 7 октября рекомендуют проводить восстановительные медитации.

ПОЛНОЛУНИЕ И СУПЕРЛУНИЕ 7 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА

7 октября мы увидим Полнолуние, которое называют Полнолунием Урожая. На Полнолуние различные духовные течения всегда выполняют много обрядов и медитаций, так как считается, что в Полнолуние связь между различными духовными мирами усиливается. 7 октября также произойдет Суперлуние, то есть Луна в небе будет больше, чем обычно, потому что будет находиться в самой низкой точке своей орбиты вокруг Земли.

ПЕРИГЕЛИЙ КОМЕТЫ К1 8 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА

В сентябре 2025 года на небе стала видима комета К1 (ATLAS). Она набрала яркость 25 сентября и будет видима вплоть до точки своего максимального сближения с Солнцем (перигелий) 8 октября. Кометы всегда считались предвестниками событий в масштабах планеты, всего человечества. Люди наблюдали кометы перед крупными землетрясениями, наступлением погодных условий, не способствующих сельскохозяйственным работам, крупными длительными конфликтами между разными странами мира, эпидемиями. Но и перед большими географическими и научными открытиями, большими урожаями, завершением войн и другими положительными изменениями. То есть, есть кометы, которые предвещают разрушительные события, а есть и такие, которые предвещают очень позитивные события.

Комета К1 предвещает человечеству позитивные изменения. Но эти изменения наступят через трансформацию, которая может быть и немного болезненной. Комета К1 – это комета, которая вошла в Солнечную систему из-за пределов солнечной системы, то есть, из далеких и неизвестных пространств Космоса. Ее появления не ожидали ни астрономы, ни астрологи. Перигелий кометы К1 должен запустить неожиданные трансформационные процессы и события для всего человечества. И в чем заключаются эти процессы и события – спрогнозировать сейчас трудно. Но они должны быть положительными – в пользу Украины.

ДВОЙНОЕ "КОМЕТНОЕ ШОУ" 20-22 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА

В октябре 2025 года мы увидим очень редкое небесное явление – одновременно две кометы на небе! Так, две кометы, комета Lemmon (C/2025 A6) и комета Swan (C/2025 R2), станут достаточно яркими, чтобы быть заметным невооруженным глазом в период с 20 по 23 октября 2025 года, что откроет редкую возможность наблюдать две кометы одновременно. Ожидается, что Комета Lemmon ближе всего подойдет к Земле 21 октября, с потенциальной звездной величиной +3,1 м, тогда как Комета Swan будет ближе всего к Земле с 19 октября, на расстоянии 24 миллионов миль. Обе кометы будут видны невооруженным глазом.

ПЕРИГЕЛИЙ КОМЕТЫ C/2025 N1 (ATLAS) 29 ОКТЯБРЯ

Комета N1 это еще одна непериодическая комета, которую открыли 2 июля 2025 года. Это та самая комета, о которой высказали гипотезу, что она может быть космическим кораблем другой цивилизации, но гипотеза не подтвердилась. С Земли эта комета будет видна первый и последний раз.

Космические события на звездном небе имеют два влияния на человечество. Первое – прямое. Ибо каждое небесное тело излучает поток электромагнитных волн, которые взаимодействуют с электромагнитными структурами природных объектов. Второй – психологический. Если миллионы людей разных культур и цивилизаций, на разных континентах, на протяжении тысячелетий верили в то, что появление на небе комет вызывает трансформационные процессы планетарного масштаба, то в коллективном бессознательном человечества формируется психодинамика мифа. И при появлении кометы на небе миф "включается" начинает "проигрываться". То есть, все люди на планете получают изнутри себя желание действовать и начинают действовать. Что действительно приводит к глобальным планетарным изменениям. Именно это желание действовать и повлечет изменения хорошего характера. Для Украины эти изменения должны привести к положительным последствиям.

Кометы – это как сигнал старта. Проблемы, которые годами накапливались, неопределенные ситуации и нерешительность людей вдруг получают толчок к решению. А значит, уже в октябре человечество такие толчки получит.