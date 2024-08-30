Дева повлияет на все знаки зодиака: неожиданный гороскоп на сентябрь

Дева – рациональный и прагматический знак. Влияние сезона Девы на себе почувствует каждый, отмечают астрологи. Это будут вибрации, которые будут способствовать анализу, стратегиям, размышлениям и планировкам.

Согласно прогнозу, это лучшее время в году для разработки долгосрочных стратегий. Сезон приходится на период с 22 августа по 22 сентября.

Сезон Девы

Энергию Девы сильнее всего ощутят люди, имеющие этот знак зодиака в Солнце, асценденте или Луне. Девами управляет стихия земли. Это значит, что люди, родившиеся под этим знаком, часто характеризуются практическим, реалистичным подходом к жизни и тесно связаны с материальным миром.

Иногда кажется, что Девы больше всего любят богатство и деньги. Однако это связано с тем, что представители этого знака обладают развитым чувством долга и стремятся к стабильности, и именно деньги часто дают уверенность в завтрашнем дне.

Девы изменчивы – это значит, что люди, рожденные под этим знаком зодиака, гибки и открыты к переменам. Они могут отлично адаптироваться к новым ситуациям и обычно хорошо справляются с трудностями и вызовами.

Планета-покровитель Девы – это Меркурий, обладающий способностью логически и аналитически мыслить. Эта планета символизирует рациональность и прагматизм, идеально гармонирующий с натурой Девы.

Как использовать энергию Девы

Энергия Девы идеально подходит для начала новых проектов. Это идеальное время для принятия судьбоносных решений на работе и личной жизни.

Аналитическое мышление и холодная оценка помогает заблаговременно оценить уровень доходов и возможных убытков. Кроме того, это хорошее время, чтобы позаботиться о финансовом аспекте нашей жизни. Любые инвестиции будут удачными.

Энергия Девы способствует гармонии. Однако в этом ловушка – зодиакальные Девы могут быть требовательными не только к себе, но и к окружению. Чтобы попытка навести гармонию не обернулась давлением и ссорами, необходимо сохранять равновесие.

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