Для интерьера? Почему в СССР массово покупали книги, но не читали их

Глядя на старые фотографии или пересматривая фильмы эпохи СССР, можно подумать, что советские люди были подлинными интеллектуалами. У многих полках были заставлены книгами, часто даже полными сборниками признанных классиков – Дюма, Золя, Жюля Верна или Конан-Дойля.

В послевоенные годы действительно произошел настоящий читательский бум. Читать стало настолько модно, что и возникла знаменитая фраза, мол, "СССР – самая читающая страна в мире". OBOZ.UA разбирался, почему в СССР действительно каждый мог иметь в квартире собственную библиотеку, но книги при этом были атрибутом интерьера, и читали их редко.

В первые десятилетия ХХ ст. большинство населения тогдашней империи читать не умело. Потом был организован так называемый "всенауч" – грамоте учились все желающие. В послевоенные 50-е годы книги стали издаваться огромными, невиданными в мире тиражами.

Конечно, в издательских планах на первом месте были идеологически выверенные произведения, но публиковали и то, что на самом деле интересовало читателей. Так в СССР пришли даже произведения мировых классиков – Дюма, Драйзера, Фолкнера, Жюля Верна, Диккенс и Ремарка.

Возник интересный феномен – чтобы казаться начитанными, люди везде где можно доставали дефицитные томики и ставили их на видном месте, в основном за стеклянными дверцами сервантов.

Но все дефицитное ценилось втрое больше – так появилось предубеждение, что "книги от чтения портятся", поэтому и сами не читали и детям не позволяли трогать редкие издания. Так возник парадокс – на полках дома стояли шедевры мировой литературы, но доступ к ним часто был закрыт.

Также была практика сбора макулатуры, чтобы получить в обмен книги. Люди отстаивали очереди, чтобы получить раритетные издания, а счастливчики, имевшие блат, могли позволить себе выбирать книги издания под цвет обоев и мебели.

Бум книгопечатания пошел на убыль до конца 1970-х: действительно качественные книги (а не партийно-идеологический хлам) стали роскошью, дефицитом и предметом спекуляции.

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